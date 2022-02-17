Yeşim Salkım: "Maskelerden Çok Sıkıldık"

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Her zamanki enerjisi ile uzun bir sahne performansı gerçekleştiren güzel şarkıcı “ Zorlu hava koşullarının ardından böyle nezih bir yerde sahne almaktan dolayı çok mutluyum. Dilerim şu çok sıkıldığımız maskelerimizden de kurtuluruz. Bu sayede daha keyifli daha çok katılımlı eğlencelerimizin olmasını diliyorum. Kısa bir süre sonra da dijital bir kanalda dizim başlayacak ve sevenlerimle bu dizide de buluşacağım için heyecanlıyım. Ayrıca Kuba Dragos sahnesinde programlarım devam edecek” dedi.

Program sonrasında Kuba Dragos sahnesi işletmecisi Nejat Alır yaptığı açıklamada “Bugün de Türk pop müziğimizin büyük isimlerinden biri olan Yeşim Salkım’ı sahnemizde ağırladık. Ve kendisi artık her ay bizlerle birlikte olacak. Bu soğuk günde hem sanatçımızı hem bizi yalnız bırakmayan dostlarımıza teşekkürler ederiz” dedi.