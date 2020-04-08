Yeşim Salkım: Ben Çok Tehdit Almış Kadınım

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Türk pop müziğinin başarılı yorumcularından Yeşim Salkım, Ekşi Sözlük yazarlarının sorularını cevapladı. Sanatçının sözlük yazarlarının sorularına samimi cevaplar verdiği video, geçtiğimiz gün yayınlandı.

Röportajdan bazı soru ve cevaplar:

Soru: Sezen Aksu’nun Özlem Tekin’in önünü kesip, Şebnem Ferah’ı öne çıkardığı iddiaları doğru mu? Siz benzerini yaşadınız mı?

Yeşim Salkım: Evet, doğru. Benzerini ben de yaşadım. Özlem Tekin’i, sesini, şarkılarını çok severim. Şunu söyleyebilirim; 24 saat içinde birinizi batırırlar, diğerinizi çıkarırlar.

Soru: Trinity imajınızın sebebi nedir?

Yeşim Salkım: Ben bu imajı yapalı 30 sene oldu, Trinity, yoktu daha o zamanlar. Ben 90’lı yıllarda da böyleydim; kısacık kahkül kesmiş, elime sigara alıp klip çekmiş bir kadınım. 2020 yılında yapamıyoruz bunları

Soru: 90’lar ve 2000’lerde art arda çıkardığınız albümlerin ardından büyük bir başarı yakaladınız. Sonra kariyerinizde yaşadığınız duraklama sizi nasıl etkiledi?

Yeşim Salkım: Ben çok tehdit almış bir kadınım; şarkılarımı yayınlamadılar, kliplerimi yayınlamadılar… Bunların hepsini Haziran ayının sonunda çıkacak olan kitabım için yazıyorum. Patti Smith’in “Çoluk Çocuk” isimli kitabı tadında bir kitap oluyor. Hayatımı yazmıyorum; ama doğru zannettiğiniz yanlışları da düzelteceğim bir kitap olacak.

Soru: Hayatınızı, yaşadıklarınızı belgeselleştirmeyi düşünür müsünüz?

Yeşim Salkım: Benim iki tane kız çocuğum var: Biri 29 yaşında genç bir kadın, diğeri 9 yaşında… Onların ne hissedeceğini bir düşünün? Ben onlara güzel bir kitap bırakırsam, öldükten sonra kahraman olurum. Bu ülkede herkes öldükten sonra kahraman oluyor.

Soru: Gündeminizde oyunculukla ilgili yeni projeler var mı? “Eğreti Gelin Ladik” filmi gibi bağımsız yapımlara daha fazla destek görebilecek miyiz sizi?

Yeşim Salkım: Çok istiyorum, hatta bağımsız filmlerde oynamayı daha çok istiyorum. Böyle bir şey yapmak isteyenler genç arkadaşlar varsa, seve seve oynarım.

Yeni bir film çektik, Türk – Alman yapımı. Berrak Tüzünataç ve Aslı Tandoğan’la oynadık. Ülkemizde her şey yoluna girdiğinde vizyona girecek.