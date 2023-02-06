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YEŞİM DEĞER’den “ NEFES KADAR”

“Her Şeye Dair Ne Varsa İçinde” ile “Aynur” adlı eserlerin yazarı ve gazetemiz köşe yazarlarından Yeşim Değer, “ Yalnızlık” ve “Yeter Artık” adlı şarkı sözlerine bir yenisini daha ekledi.

06 Şubat 2023 Pazartesi 13:55
YEŞİM DEĞER’den “ NEFES KADAR”

ÖNCE VATAN HABER MERKEZİ

Sözleri Yeşim Değer’e ait olan “ NEFES KADAR” adlı pop şarkısı geçtiğimiz günlerde tüm digital platformlarda yerini alarak dinleyicileri ile buluştu.

Şarkının icrası ve bestesi Yeşim Değer’in yeğeni Elif Batur’a ait. Aranjesini F4 Prodüksiyonun sahibi değerli ses sanatçısı Fatih Yeşilgül’ün yaptığı, “Nefes Kadar”ın Tekirdağ iline bağlı Yeniçiftlik ile Yenice ilçelerinde çekilen klibinde bizzat kendisi oynayan söz yazarı Yeşim Değer, şarkının ortaya çıkış süreci boyunca keyifli zamanlar geçirdiğini ve yeğeniyle birlikte aynı projede yer almanın mutluluğunu yaşadığını söylerken, daha nice sözlere imza atmak için sabırsızlandığını da dile getirdi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Yeşim Değer
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