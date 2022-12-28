Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
5.367,07
ALTIN
1.085,19
DOLAR
18,72
STERLİN
22,62
EURO
19,94
Susurluk Belediyesi'nden satılık arsalar
Susurluk Belediyesi'nden satılık arsalar
Silivri Belediyesi’nden kiralık ticari işletmeler
Silivri Belediyesi’nden kiralık ticari...
Samsun Üniversitesi Rektörlüğü 57 akademik personel alacak
Samsun Üniversitesi Rektörlüğü 57...
Kayseri Büyükşehir Belediyesi alt geçitlerdeki dükkanları kiraya verecek
Kayseri Büyükşehir Belediyesi alt...
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 45 Öğretim Üyesi alacak
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 45...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Yeşil Kasaba Gaziantep türkülerini söyleyince izleyicilerden büyük beğeni kazandı!

Yeşil Kasaba, Türkiye Gaziantep Dernekler Konfederasyonu Başkanlığının düzenlemiş olduğu etkinlikte Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde canlı canlı sahne resitali yaptı.

28 Aralık 2022 Çarşamba 11:38
Yeşil Kasaba Gaziantep türkülerini söyleyince izleyicilerden büyük beğeni kazandı!

HABER: SEDAT SARIKAYA

Muhteşem geçen etkinlikte Gaziantep'in kurtuluşu ile ilgili sunum yapıldı.Akp Kocaeli Milletvekili Fikri Işık konuşma yaptı. Türkiye Gaziantep Dernekler Konfederasyonu Başkanı Hasan Özaygut'ta ailesi ile beraber konseri sonuna kadar büyük bir ilgiyle izledi. Yeşil Kasaba'dan Yeşil Adam ,Yavuz Bülent Bakiler'in Antepli Şahin şiirini okurken sahnede Yeşil Adamın Öğrencisi Berkay Evcenler de Şahinbey 'i canlandırdı.Yeşil Kasaba & Mor Narpın konser boyunca Gaziantep'in yöresel türkülerini ve "Göçmen Kızı " türküsünü söyledi.Konser boyunca Yeşil Kasaba sahne kıyafetleri ve söyledikleri türküler ile seyircilerden tam not aldı.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Fikri IşıkHasan ÖzaygutYeşil Kasaba
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Onur Seyit Yaran Madrid’i salladı
Onur Seyit Yaran Madrid’i salladı
Ecem Okan dördüncü single çalışmasını müzikseverlerin beğenisine sundu
Ecem Okan dördüncü single çalışmasını müzikseverlerin beğenisine sundu
Demir’den girişimci kadınlara tam destek  
Demir’den girişimci kadınlara tam destek  
Güllü: Aleyna Tilki Gibi Annesi de Balon
Güllü: Aleyna Tilki Gibi Annesi de Balon
ABD’nin konuştuğu dövme sanatçısı çift: Ceren Karakuş-Ali Dündar
ABD’nin konuştuğu dövme sanatçısı çift: Ceren Karakuş-Ali Dündar
Furkan: Popun yeni mimarı olacağım
Furkan: Popun yeni mimarı olacağım
Ələmdar Manafov 'Aşk' adlı son single ile büyük başarı yakaladı
Ələmdar Manafov 'Aşk' adlı son single ile büyük başarı yakaladı
Arda Tekin bomba gibi geliyor
Arda Tekin bomba gibi geliyor
NİLÜFER 50.SANAT YILINI KUTLAYACAK
NİLÜFER 50.SANAT YILINI KUTLAYACAK

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi