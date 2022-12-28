Yeşil Kasaba Gaziantep türkülerini söyleyince izleyicilerden büyük beğeni kazandı!

HABER: SEDAT SARIKAYA

Muhteşem geçen etkinlikte Gaziantep'in kurtuluşu ile ilgili sunum yapıldı.Akp Kocaeli Milletvekili Fikri Işık konuşma yaptı. Türkiye Gaziantep Dernekler Konfederasyonu Başkanı Hasan Özaygut'ta ailesi ile beraber konseri sonuna kadar büyük bir ilgiyle izledi. Yeşil Kasaba'dan Yeşil Adam ,Yavuz Bülent Bakiler'in Antepli Şahin şiirini okurken sahnede Yeşil Adamın Öğrencisi Berkay Evcenler de Şahinbey 'i canlandırdı.Yeşil Kasaba & Mor Narpın konser boyunca Gaziantep'in yöresel türkülerini ve "Göçmen Kızı " türküsünü söyledi.Konser boyunca Yeşil Kasaba sahne kıyafetleri ve söyledikleri türküler ile seyircilerden tam not aldı.