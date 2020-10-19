Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 15
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1202
ALTIN
484.653
DOLAR
7.8781
STERLİN
10.2621
EURO
9.2520
Prof. Dr. Büyükçelik: Meme kanserinde erken teşhis önemli
Meme kanserinde erken teşhis önemli
Erzurum'da 7 bin yıl önceki kültürü tanıtmak için 'arkeopark' kuruluyor
Erzurum'da 7 bin yıl önceki...
Uzmanından sık mangal uyarısı!
Uzmanından sık mangal uyarısı!
Türk mühendisler yaptı; Uçan araba 'Tusi’nin test sürüşlerine başlandı
Türk mühendisler yaptı; Uçan araba...
Türkiye'deki çocukların yüzde 49'unun sosyal medyası var
Türkiye'deki çocukların yüzde 49'unun sosyal...
İş fırsatları için hemen tıkla!

YENİLENEN KONSEPTİNİ MUHTEŞEM BİR AÇILIŞLA TANITTI…

Yeni nesil yemekli, müzikli, eğlence anlayışı ve özgün kimliğiyle alanında fark yaratan yeme-içme adreslerinden biri olan “Ya Sonra Ortaköy” misafirlerini ağırlamaya başladı.

19 Ekim 2020 Pazartesi 10:39
22 Okunma
YENİLENEN KONSEPTİNİ MUHTEŞEM BİR AÇILIŞLA TANITTI…

HABER: DİNÇER KARACALAR

Ortaköy’de Portakal Yokuşunda, muhteşem panoramik Boğaz manzarasıyla  konumlanan mekanın  açılış gününe ünlüler  adeta akın etti. Özenle yapılmış dekorasyonu, başarılı personeli ile yeni nesil eğlence anlayışını başarıyla sürdüren ve misafirlerini ağırlayan mekan, özel günlere de ev sahipliği yapıyor.

    

Nihal Candan, Zeynep Mansur, Emel Yıldırım, Seçkin Piriler, Günsel Ülkü, Akasya Asıltürkmen gibi cemiyet ve sanat hayatından ünlü isimlerin  açılışa katıldığı mekanda, yeni normal şartlara uygun kaliteli ve güler yüzlü eğlence anlayışı herkesi büyüledi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
KonseptYa Sonra OrtaköyPortakal YokuşuBoğaz Manzarası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avukat’tan yeni single Zehirli Otlar 
Avukat’tan yeni single Zehirli Otlar 
YAKIN ARKADAŞI ARDA KURAL’LA KLİP ÇEKTİ
YAKIN ARKADAŞI ARDA KURAL’LA KLİP ÇEKTİ
YENİ SINGLE ALMANYA'DA DA ÇIKACAK
YENİ SINGLE ALMANYA'DA DA ÇIKACAK
Papatya’nın Yaprakları mühürlendi
Papatya’nın Yaprakları mühürlendi
Müzik sektöründe, adam gibi bir adam: Ali Altay
Müzik sektöründe, adam gibi bir adam: Ali Altay
Huysuz Virjin’in adı sahnelerde yaşayacak!
Huysuz Virjin’in adı sahnelerde yaşayacak!
İki Gözüm Ahmet yakında gösterim için gün sayıyor
İki Gözüm Ahmet yakında gösterim için gün sayıyor
Bir Ekran Klasiği “KÜRŞAT BAŞAR’LA’’ Yeniden Yayında 
Bir Ekran Klasiği “KÜRŞAT BAŞAR’LA’’ Yeniden Yayında 
ŞAHSİYET’İN BAŞARISI
ŞAHSİYET’İN BAŞARISI

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma