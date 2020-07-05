Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Göztepe'de Palut'un istifası kabul edilmedi
Göztepe'de Palut'un istifası kabul edilmedi
Dışişleri'nden Japonya'ya taziye mesajı
Dışişleri'nden Japonya'ya taziye mesajı
MSB: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz...
ABD’de koronavirüs partileri devam ediyor
ABD’de koronavirüs partileri devam ediyor
Üreten herkesin daima yanındayız
Üreten herkesin daima yanındayız
İş fırsatları için hemen tıkla!

YENİKAPI’DA MÜZİĞİN SESİ SERTAB ERENER’LE YÜKSELDİ

Türkiye’de ilk olarak Kerki Solfej’in düzenlediği arabalı konserler serisinde geçtiğimiz akşam Sertab Erener sahne aldı. İ

05 Temmuz 2020 Pazar 16:35
0 Okunma
YENİKAPI’DA MÜZİĞİN SESİ SERTAB ERENER’LE YÜKSELDİ

İSTANBUL- Açıkhava Gösteri Merkezi – Yenikapı’da TikTak'ın ana sponsorluğunda gerçekleştirilen ''Park Et Seyret'' konserlerinin ikincisinde sahneye çıkan Sertab Erener, yeni albümü Ben Yaşarım’ın şarkılarını ilk kez seslendirdi.

Sertab Erenerden önce sahneye çıkan ve yaklaşık bir saatlik bir performans sergileyen Zeynep Doruk, seyircilerin beğenisini topladı. 5 yıl aradan sonra çıkardığı ''Ben Yaşarım'' adlı albümünden Aç Sesini şarkısıyla konsere başlayan Sertap Erener, yeni albümden en güzel şarkılarını Park Et Seyret konseri seyircileri için söyledi. 

4 aydır sahneye çıkmadığını ve bu anın çok özel olduğunu söyleyen sanatçı: “Bu süreçte sahnelerden uzak kalarak biz de sizlerle aynı kaderi paylaştık. Fakat toplum olarak her koşulda birbirimize bağlıyız. Bu yüzden bugün burada bir araya gelişimiz çok önemli. Sizi ve sahneyi çok özlemişiz. Bizim için bundan güzel bir şey yok. Bunu yapamayınca bir yanımız kör topal kalıyor.” diyerek Yalnızlık şarkısını seyirciyle hep bir ağızdan seslendirdi.

“ALBÜM YAPMAK BENİM İÇİN HALA ÇOK DEĞERLİ”

Albümü 2-3 yıllık bir çalışma sonucunda çıkardıklarını söyleyen Erener: “Bu zamanda albüm çıkarmak delilik dediler. Ben eski kuşağın insanı olduğumdan albüm yapmanın hala önemli olduğuna inananlardanım. Eski gelenekleri devam ettirmek bence önemli. Albüm yapmak da benim için eskiden olduğu gibi hala çok değerli. Hayatta bildiğini okumak lazım diye düşünüyorum ve ben bunu yapmayı seviyorum. Her şeye rağmen kulaklarımı kapatarak albümü çıkardık ve bu albüme büyük emek verdik. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.” dedi.

1992’de çıkan Ateşle Barut şarkısının 2020 versiyonunu söyleyerek etkinlik alanındaki coşkuyu ikiye katlayan sanatçı izleyiciden büyük alkış topladı. Eski ve yeni şarkılarından oluşan repertuvarıyla seyircilerini eğlendiren Erener’e izleyiciler gece boyu eşlik etti. Covid19 nedeniyle sosyal mesafe kurallarının uygulandığı konserde alana girerken konukların araçları dezenfekte edilerek ve ateşleri ölçülerek giriş yaptı.

KLASİK OTOMOBİLLER YENİKAPI'YA AKIN ETTİ

Öte yandan başarılı sanatçının ''Park Et Seyret'' performansın dinlemeye gelen İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği’ne üye yaklaşık 50 klasik otomobil etkinliğe renk kattı. Araçların arasında yer alan ve bir dönem Sadri Alışık'a ait olduğu öğrenilen otomobil etkinlik alanındaki nostaljik havayı bambaşka bir boyuta taşıdı.

ELİF HAYVALI

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Sertab ErenerKerki SolfejI Arabalı KonserlerAçıkhava Gösteri Merkezi – Yenikapıda TikTakıPark Et SeyretBen Yaşarım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
PANDEMİ RESTAURANT KAPILARINI ‘İYİLİK’LE AÇTI
PANDEMİ RESTAURANT KAPILARINI ‘İYİLİK’LE AÇTI
Sinan Vardar Yerli Turisti Tebrik Etti
Sinan Vardar Yerli Turisti Tebrik Etti
MAGAZİNMATİK
MAGAZİNMATİK
ÜNLÜLER OKAN İŞALAN’A KOŞUYOR
ÜNLÜLER OKAN İŞALAN’A KOŞUYOR
''ERKAN ŞEN''DEN YAZA DAMGA VURACAK PROJE!
''ERKAN ŞEN''DEN YAZA DAMGA VURACAK PROJE!
SELİN CİĞERCİ VE SEREN SERENGİL'İN YENİ GÖZDESİ  “METE ŞİMŞEK”
SELİN CİĞERCİ VE SEREN SERENGİL'İN YENİ GÖZDESİ  “METE ŞİMŞEK”
Bestelerin şahı Sinan Akçıl’dan Sibel Can’ın albümüne Hat-Trik
Bestelerin şahı Sinan Akçıl’dan Sibel Can’ın albümüne Hat-Trik
‘Merhem’e Umut Açıkgöz yorumu
‘Merhem’e Umut Açıkgöz yorumu
‘‘95 TANE ÇOCUĞUM VAR’’
‘‘95 TANE ÇOCUĞUM VAR’’

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı