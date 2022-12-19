Yeni yılda daha çok ödüllere talip!

HABER: SEDAT SARIKAYA

2022 yılını Legend Awards Of The Year' dan ve diğer ödül törenlerinden aldığı 3 ödül ile kapatan başarılı şarkıcı Servet Duran Bir çok sanatçı ve iş insanının ödül aldığı törende "En İyi Çıkış yapan Ulusal Sanatçı" Ödülüne layık görüldü.

Servet Duran, "En İyi Çıkış yapan Ulusal Sanatçı" ödülünü alıp sahnede yaptığı açıklamada böyle basladi "İyi Akşamlar burada olmak benim için bir şereftir, mutluluktur. 2023 yılında çok büyük projeleri olduğunu ve sürprizler ile geleceğini" belirterek açıklamalarını bitirdi. Servet Duran, ödülünü sunucu Aykut Pala'nın elinden aldi. Kara Bela şarkısı seyirciler tarafından çok sevilerek alkışlar eşliğinde sahneden indi. Servet Duran, geceye menajerleri Sedat Sarıkaya ve Mustafa Özen ile katıldı. Servet Duran ve ekibi ile müzik dolu atmosferle geceyi tamamladılar.