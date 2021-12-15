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Yeni Yıla Merhaba Partisi

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

15 Aralık 2021 Çarşamba 17:22
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Yeni Yıla Merhaba Partisi

ÜNLÜ DİŞ HEKİMİNDEN; İŞ, SANAT VE CEMİYET HAYATINI BULUŞTURAN ORGANİZASYON

YENİ YILA MERHABA PARTİSİ

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Pandeminin başlamasından bu yana iyicene unuttuğumuz gece partileri başarılı aşılama duyarlılığı sayesinde yavaş yavaşta olsa tekrar eski günlere dönüşte etkili oluyor. Geçtiğimiz günlerde sanat ve cemiyet hayatının yakından tanıdığı Ünlü Diş Hekimi Sonay Öztan Gökhan Nişantaşı Valikonağı Caddesinde bulunan muayenesinde vermiş olduğu Yeni Yıla Merhaba Partisi’I büyük ilgi gördü. 

İki yıl önce Amerikan Hastanesinin karşısında bulunan muayenesini kendisine küçük gelmeye başladığı için Valikonağı Caddesinde bulunan şimdiki yerine taşıyan güzel diş hekimi Covid 19 yasakları nedeni ile açılış yapması mümkün olamamıştı. 2 yıla yakın bir zamandır süren bu yasaklar sonrasında geçtiğimiz günlerde hem dostlarını yeni mekan ile tanıştırmak, hem de yeni yıla merhaba demek için düzenlediği Yeni Yıla Merhaba partisinde iş, cemiyet ve sanat dünyasından bir çok isimin akınına uğradı.  Saat 16:00 da başlayan parti gece 22:00 a kadar bitmek bilmedi. Devamlı dolup dolup boşalan muayenede bir araya gelen misafirler bol bol fotoğraf çektirip sosyal medyadan paylaşımlar yaptılar. Parti ile ilgili mikrofonumuzu uzattığımız Dr Sonay hanım; Pandeminin başladığı ilk günlerde hayalimdeki bu muayeneye taşınmıştım ama ne yazık ki Covit 19 yasakları nedeniyle bir açılış gerçekleştirme şansımız olamamıştı. Sevgili kızım Melis ile Sevgili eşim Orhan beyin destekleri ve ısrarları sayesinde bu partiyi yapma kararı aldık. İyi ki onları dinlemişim bu sayede bütün sevdiklerimizi bir arada misafir etme şansını yakaladık. Partimize katılan bütün dostlarımıza çok teşekkür ediyorum. Dedi… 

Partiye katılan isimler arasında: Televizyon dünyasından yakınen tanıdığımız Zahide Yetiş’in dışında, Özlem Yıldız, Emel Yıldırım, Ebru Öztürk, Aleksandra Ceylan, Nihan Akın, Hababam Sınıfı oyuncuları Teoman Ayık ve Ahmet Arıman, Gökhan Taşkın, Nazlı Hamarat, Sakallı adam diye tanınan Karadenizlil sanatçı Yasin Aydın ve eşi, Bosna Hersek Konsolosu Sinisa Mihailoviç. İş insanları; Serap Dindar, Ayşegül Kayabal, Berat Aşçıoğlu, Meral Çalışıcı, Tümay Kılıç, Bülent Sarıgül, Can Aydınlatan, Tamer Köseoğlu, Zen Yapımdan aysel Nazım Esinyum, Evos Anggeles Dergisi’nden Evren Yaşlak, Uludüz Medyadan Görkem Uludüz, Organizatör Nedim Delibaş, Quality Dergisi G.Y. Yönetmeni Salih Keçeci, İstanbul Days Guide Magazin Cemiyet dergisi imtiyaz sahibi Suha Baki, Klas Medya Gurubu Başkanı Muammer Kapucuoğlu, Magazinn Com’un sahibi Sinan Güzel ve eşi, Gazeteci Televizyoncu Derya Özel, Tıp ve Diş Hekimliği camiasından bir çok ünlü doktor ile avukatların yanında bir çok modacı bu muhteşem partiye katılırken Önce Vatan adına da Magazin ve Kültür Sanat yazarımız Yaşar Şenyüz, Sonay Öztan Gökhan ve ailesini bu mutlu günde yalnız bırakmayan isimler oldular.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Sonay Öztan GökhanYeni Yıla Merhaba Partisi
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