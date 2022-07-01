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Yeni Şarkının Klibinde Eş Desteği

Trabzonspor’un şampiyonluk kutlamalarına damga vuran ‘Yıkıla Yıkıla’ şarkısıyla müzik listelerini alt üst eden Rap müziğin önde gelen isimlerinden Yener Çevik, önceki gün yeni şarkısı 'Bedava’yı sevenlerinin beğenisine sundu.

01 Temmuz 2022 Cuma 14:12
Yeni Şarkının Klibinde Eş Desteği

HABER. YAŞAR ŞENYÜZ

Sözleri ve bestesi kendisine ait olan ‘Bedava’nın klibi ise büyük beğeni topladı. Bir kısmı Kanada’da çekilen klip, yayınlandığı andan itibaren büyük ilgi gördü.

Klibe eşi Safir Seçil Çevik’in büyük destek verdiğini anlatan Yener Çevik, “Hem yeni şarkımız hem de yeni klibimizi kutladık. Güzel bir klip oldu çünkü klibe eşim Safir'in eli değdi. Biz Safir ile hem güzel bir eş hem de güzel bir ekibiz” dedi.

“Bedava” şarkısıyla yaz aylarına damga vurmaya hazırlanan sanatçı, “Enerjik bir klip, enerjik şarkı yapalım istedik. 3 yıl bekledik ve ortaya harika bir eser çıktı” dedi.

“Bedava” ILS Vision Music etiketi ile tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Yener Çevik
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