Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 20
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.414,42
ALTIN
906,54
DOLAR
15,63
STERLİN
19,17
EURO
16,33
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Doğuş Üniversitesi 33 Öğretim Üyesi alıyor
Doğuş Üniversitesi 33 Öğretim...
OSTİM Teknik Üniversitesi Akademik Personel alacak
OSTİM Teknik Üniversitesi Akademik...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Yeni şarkı öncesi Sezen’li sürpriz

2 yıl önce yayınladığı “Bal” single’ıyla adını duyuran Alper, yaz aylarında çıkaracağı yeni şarkısı öncesinde müzikseverlere bir sürpriz yaptı; Sezen Aksu hiti “Gel Barışalım Artık”ı cover’ladı.

16 Mayıs 2022 Pazartesi 11:56
Yeni şarkı öncesi Sezen’li sürpriz

HABER: DİNÇER KARACALAR

Almanya’da doğup büyüyen ve halen yaşadığı Nürnberg’de sahne çalışmalarına devam eden Alper, Türkiye’deki müzikseverlere ilk kez 2 yıl önce “Bal” şarkısıyla ‘merhaba’ demişti. Sesinin yanı sıra yakışıklılığıyla da dikkat çeken genç müzisyen, stüdyo çalışmalarına ağırlık verme kararı aldı ve yeni Türkçe single’ı için kolları sıvadı. 

YENİ SINGLE YOLDA

“Türkiye’de şarkılarımın dinlenmesi ve sevilmesi benim için büyük mutluluk” diyen Alper, yaz aylarında yayınlamayı planladığı şarkı öncesinde kendini hatırlatmak amacıyla bir sürprize imza attı. Başarılı sanatçı, müziğin usta ismi Sezen Aksu’nun hit şarkısı “Gel Barışalım Artık”ı cover’ladı. 

EN BÜYÜK HAYALİM

Alper, aranjesine Said Haniyanlı’nın imza attığı, klip yönetmenliğini Özgür Kara'nın üstlendiği bu sürpriz çalışma için yaşadığı heyecanı şu sözlerle dile getirdi: “En büyük hayalim, bir gün Sezen Aksu’yla çalışmak. Henüz bu fırsatı bulamamış olsam da, Minik Serçe’nin eserini yorumlamak bile benim için paha biçilemez bir deneyim oldu. Umarım hem kendisi hem de şarkıyı dinleyenler beğenir.”

Önce Vatan Gazetesi

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Z Kuşağının Müzik keyfi burada
Z Kuşağının Müzik keyfi burada
PSİKOPAT ERKEK ROLLERİNİN ‘ROMANTİK’ OYUNCUSU
PSİKOPAT ERKEK ROLLERİNİN ‘ROMANTİK’ OYUNCUSU
"RÜZGARGÜLÜ" FİLMİ 27 MAYIS'TA VİZYONDA
"RÜZGARGÜLÜ" FİLMİ 27 MAYIS'TA VİZYONDA
Doğuş’un İkizleri Büyüdü
Doğuş’un İkizleri Büyüdü
Mimar rapçi
Mimar rapçi
Sude Pehlevi ve Gül Ergi dostluğu ve sevimli İran kedisi Chanel
Sude Pehlevi ve Gül Ergi dostluğu ve sevimli İran kedisi Chanel
TÜRK İŞ KADINLARI PLAKET TÖRENİNDE BULUŞTU
TÜRK İŞ KADINLARI PLAKET TÖRENİNDE BULUŞTU
Johnson Health Tech Türkiye’ye ‘merhaba’ dedi
Johnson Health Tech Türkiye’ye ‘merhaba’ dedi
YASEMİN YALÇIN’DAN OYUNCUSU SERTAÇ AKKAYA'YA ÖVGÜLER 
YASEMİN YALÇIN’DAN OYUNCUSU SERTAÇ AKKAYA'YA ÖVGÜLER 

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi