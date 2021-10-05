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Yeni Konsepti ile “PORTAXE” İstanbul’un Gözdesi

Yeni Konsepti ile “PORTAXE” İstanbul’un Gözdesi Portaxe, yeni konsepti ile yine her kesime hitap etmeye devam ediyor.

05 Ekim 2021 Salı 15:53
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Yeni Konsepti ile “PORTAXE” İstanbul’un Gözdesi

HABER: HAKAN KANBUROĞLU

Portaxe’in CEO’su Lütfü Sapmaz yaptığı açıklamada, özel bir gala gecesiyle yeni konseptine merhaba diyecek “PORTAXE SHINE” yeni nesil meyhanenin için 9 Ekim Cumartesi günü Safiye Soyman- Faik Öztürk çiftinin konuklara muhteşem bir gece yaşatacağının altını çizdi.Sapmaz: “Biz gece hayatına renk katıyoruz. Her kesimden bizi tercih eden müşterilerimizi memnun etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Yeni yerimizde hafta sonları “Sabah Bruncları” olmak üzere birçok yenilikleri müşterilerimize sunuyoruz. Ayrıca haftanın 7 günü “Düğün, Kokteyl, Toplantı ve Organizasyon” olmak üzere birçok etkinliğe ev sahipliği yapıyoruz.” dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
İstanbulun Gözdesi PortaxeKonsept
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