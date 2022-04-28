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Yeni bir korku filmi ‘‘Onlar Meclisi Asir’’

Türk Sinemasında bu güne kadar çekilmiş korku hikayelerinin içinden geçen yapım olan ONLAR MECLİSİ ASİR’ çekimlerine başlandı.

28 Nisan 2022 Perşembe 13:48
Yeni bir korku filmi ‘‘Onlar Meclisi Asir’’

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Yönetmen koltuğuna “Arınma Seansı-Tarot, Pigment, Anka Karabağ Operasyonu, Mührü Musallat, Perihan ve Üçüncü Dünya” gibi filmlerin adından söz ettiren başarılı yönetmen Metin KURU’nun oturduğu film, Class Yapım adı altında vizyona girecek. Bugüne kadar birçok film ve video kliplerin altına imza atan ve son dönemde kendi yapım şirketini kurarak yola devam eden Olcay GÜNER ile birlikte Alpay EROL, Cüneyt ŞİRİN ve Ayhan YARIM’in yapım ortaklığı yaptığı filmin başrollerini ise Ufuk KAPLAN üstleniyor. Filmin senaryosu Murat GÜLEÇ tarafından kaleme alındı.

ONLAR MECLİSİ ASİR hakkında konuşan yapımcı Olcay GÜNER,  alışılagelmiş hikâyelerin dışına çıkarak seyirciye farklı bir deneyim yaşatacaklarını iddia ederek, “Bunu sadece Class Yapım adı altındaki ilk filmimiz olan Onlar Meclisi-Asir için değil, bundan sonraki tüm projelerimizde de misyon olarak belirledik. Korku filmi seyircisinin her zaman büyük beklentisi olur ve bizler de yapımcılar olarak bu beklentiyi karşılamak zorundayız.” Dedi.

Önce Vatan Gazetesi

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