Yeliz Yeşilmen doğum günü makyajını her yıl Ceylan Odacıoğlu’na teslim ediyor

Sihirli el olarak tanınan başarılı Make-up Artisti Ceylan Odacıoğlu her yıl olduğu gibi bu yıl da Yeliz Yeşilmen’i doğum gününe özel olarak hazırladı.