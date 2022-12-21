Yeliz Yeşilmen doğum günü makyajını her yıl Ceylan Odacıoğlu’na teslim ediyor

HABER: AZİZ KARATAŞ
Birçok ünlü isime yaptığı başarılı makyajlarla adından söz ettiren başarılı Make-up Artisti Ceylan Odacıoğlu, her yıl ünlü şarkıcı model ve oyuncu Yeliz Yeşilmen’in doğum gününe özel makyajını gerçekleştiriyor.
Yeliz Yeşilmen, doğum günlerinde özel makyajını başarılı Make-up Artist Ceylan Odacıoğlu’ndan başkasına yaptırmıyor. Yeliz Yeşilmen Doğum günlerinde bir ritüel haline getirdiği özel makyajında Ceylan Odacıoğlu’un sihirli ellerinin kendisine uğur getirdiğini söyleyerek bu yılda özel makyajını Odacıoğlun’a yaptırarak ritüelini sürdürdü.
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