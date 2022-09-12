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YBY’DE NİLÜFER’LE DÜNYA “BAŞKA” DÖNDÜ!

İSTANBUL’DA NİLÜFER ÖZLEMİ BİTTİ.

12 Eylül 2022 Pazartesi 15:09
YBY’DE NİLÜFER’LE DÜNYA “BAŞKA” DÖNDÜ!

HABER: BURHAN AKDAĞ

Üç yıl aradan sonra tekrar sahnelere dönen Nilüfer; İstanbul’un en büyük sahnesinde, YBY Etkinlik Alanı’nda sevenleriyle buluştu.

Yaklaşık 6000 kişinin katıldığı konserde; efsane sanatçı “Dünya Dönüyor”, “Kim Arar Seni”, “Geceler”, “Kavak Yelleri” ve birçok şarkısını dinleyicileri ile tek bir ağızdan söyledi.

İngiltere kraliçesinin çok uzun yaşadığını söyleyen Nilüfer; 50 yıldır sahnede olduğunu, bir yirmi yıl daha sahnede olmak istediğini söyledi. 

Nilüfer  şarkı aralarında hayranları ile sık sık sohbet etmeye çalıştı. “Biz eski jenerasyonuz” diyerek yaşadığı bir hikayeyi dinleyicileri ile paylaştı. Nilüfer, “Siz böyle açıyorsunuz ya telefonlarınızın ışıklarını konserde, ben tabi eskilere gittim jenerasyon farkı, biliyorum bunları, bilmiyorum sanmayın. TikTok hesabım bile var ama takipçim az. Öyle bir sıkıntı var. TikTok hesabı olan var mı” diye dinleyicilerine sordu. Bir dinleyicisinin ‘evet’ demesi üzerine kaç takipçisinin olduğunu sordu. "Peki beni takip ediyor musunuz? Dokuz bin takipçin mi var? Benden çok takipçin var, benden daha mı ünlüsün? 'Ta Uzak Yollarda’ şarkısını istemesini biliyorsun, insan bir takip eder" diyerek esprili bir yaklaşımda bulundu.

KAYAHAN VE ONNO TUNÇ’U UNUTMADI 

"Esmer Günler", "Gözlerinin Hapsindeyim" ve "Yemin Ettim" gibi Türk Pop Müziği’ne damga vuran Kayahan şarkılarını da seslendiren Nilüfer "Kayahan, eşi bulunamaz, tekrarlanamaz, benzeri yapılamaz şarkılara imza attı. Buradan onu alkışlarla anmak istiyorum" diyerek Kayahan’ı andı. Hemen arkasından müzik adamı Onno Tunç’a da alkış göndermeyi unutmadı.

Nilüferi izleyenler arasında Amerika’ya yerleşen, ayağının tozu ile Nilüfer Konserine gelen Alev Baymur’da izledi.  Nilüferin tüm şarkılarına eşlek eden Baymur zaman zaman çimlerin üzerinde oynayarak sanatçıya eşlik etti. Konserinin son bölümünde biraz üşüdüğünü belirtten Nilüfer şalını üstüne alarak şarkılarına devam etti..

Repertuarının son şarkısı ve yeni albümünün sevilen şarkısı Boşver’i seslendirirken; konfeti gösterisi ile herkes görsel bir şölen yaşadı.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Nilüfer
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