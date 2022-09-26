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YBY ETKİNLİK ALANINI SERDAR ORTAÇ ISITTI

Serdar Ortaç YBY etkinlik alanında verdiği konserde soğuktan nefes buğusu  sahnenin sisine  karışırken, hayranları ise ısınmak için şarkılara dans ederek eşlik etti.

26 Eylül 2022 Pazartesi 13:27
YBY ETKİNLİK ALANINI SERDAR ORTAÇ ISITTI

HABER: BURHAN AKDAĞ

Serdar Ortaç İstanbul’un Hyde Park’ı olarak bilinen Kent Orman YBY Etkinlik Alanı’nda hayranlarıyla buluştu. Müzik dünyasına adım attığı ilk günden beri tüm şarkılarını okuyarak muhteşem bir geceye imza attı. Yaklaşık 8000 kişinin izlediği konserde 2 saat sahnede kalan Serdar Ortaç konserinin son bölümünde Türk halk müziğinin popüler türküleri seslendirdi.

Ayakta durmakta ve yürümekte zorlanan Serdar Ortaç’ı binlerce hayranı büyük ilgisi motive etti. Sahnede yürümek istediği zaman dansçı arkadaşlarından ve müzisyen ekibinden yardım almaya çalıştı.
Bir bir gömlek bir kravat ile sahnede olduğu söyleyen Serdar Ortaç şarkılarımla üzerinizdeki şalların hepsini attıracağım diyerek hareketli şarkılarını arka arkaya söyledi.
Dostları ile Serdar Ortaç’ı izleyen eski balerin, sinema sanatçısı Alev Baymur gece boyunca hiç oturmadı. Ortaç’ın şarkılarına bol bol dans ederek eşlik etti..

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Serdar Ortaç
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