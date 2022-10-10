YBY ETKİNLİK ALANI EMRE AYDIN İLE ISINDI

HABER: BURHAN AKDAĞ

Son günlerin en soğuk gecesinde sahneye çıkan Emre Aydın soğuğa rağmen kendisini izlemeyenlere gelenlere teşekkür etti. Doğa ile başbaşa bir ortamda şarkılarını söylemekten son derece mutlu olduğunu her fırsatta belirtti.

Kendisini izleyenler arasında bulunan eşi Eda Köksal eşinin söylediği şarkıların hepsine oturduğu yerden eşlik etti. Zaman zaman telefonun ışığı ile Emre Aydın’nın şarkılarına tempo tutu. Emre Aydın aynı gün doğum günü olan eşi Eda Köksal’ın doğum gününü sahneden kutladı..

Emre Aydın müziğe başladığı ilk günden itibaren seslendirdiği şarkıların yanı sıra sevdiği sanatçıların sevdiği şarkılarınıda seslendirdi. Kendisini izleyen hayranları şarkılara oynayarak eşlik etti..