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YBY ETKİNLİK ALANI EMRE AYDIN İLE ISINDI

İstanbul’un ilk ve en büyük açık hava, kültür sanat, etkinlik alanı olan YBY - Yeni Bir Yaşam Etkinlik alanında, Emre Aydın şarkılarını konser boyunca kendisini izleyen hayranları ile birlikte söyledi. Ormanın içinde doğa ile baş başa bir atmosferde gerçekleşen konsere Emre Aydın’ın  enerjisi de eklenince ortaya unutulmaz bir gece çıktı.

10 Ekim 2022 Pazartesi 12:21
YBY ETKİNLİK ALANI EMRE AYDIN İLE ISINDI

HABER: BURHAN AKDAĞ

Son günlerin en soğuk gecesinde sahneye çıkan Emre Aydın soğuğa rağmen kendisini izlemeyenlere gelenlere teşekkür etti. Doğa ile başbaşa bir ortamda şarkılarını söylemekten son derece mutlu olduğunu her fırsatta belirtti.

Kendisini izleyenler arasında bulunan eşi Eda Köksal eşinin söylediği şarkıların hepsine oturduğu yerden eşlik etti. Zaman zaman telefonun ışığı ile Emre Aydın’nın şarkılarına tempo tutu. Emre Aydın aynı gün doğum günü olan eşi Eda Köksal’ın doğum gününü sahneden kutladı..

Emre Aydın müziğe başladığı ilk günden itibaren seslendirdiği şarkıların yanı sıra sevdiği sanatçıların sevdiği şarkılarınıda seslendirdi. Kendisini izleyen hayranları şarkılara oynayarak eşlik etti..

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Emre Aydın
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