YAZIN SON HİTİ: TUĞÇE KANDEMİR KÖRDÜĞÜM

Şarkıyla ilgili Hakan Kanburoğlu’nun yazısından kısım:

Özkan Meydan & Alican Özbuğutu "808" adlı albümünün ilk single çalışması Tuğçe Kandemir ''Kördüğüm'', Dijital Meydan etiketiyle yayımlandı. Ekipteki isimlere bakıyorum ve hepsi pırıl pırıl genç yetenekler. Bu genç yeteneklerin en güzel yanları ya da yetenekleri ise üretken olmaları. Aramıza katılalı 3 yıl oldu sayısız hit şarkı çıkardılar. Bu genç yetenekler magazin basınından beslenmedi, gönüllerine güvendiler ve gerçekten müzik ürettiler. Sonuç ortada. Başarıdan başarıya koşanların buluştuğu şarkının kötü olması beklenir miydi? Asla. Tuğçe’nin sesini dinledikçe ferahlıyorum ve nağmeleriyle huzura eriyorum. Bu şarkıyı her dinleyişimde başımı alıp gidesim geliyor ve ferahlayasım geliyor. Kliplerinde yapaylık yok ama doğallık çok. Onu dinlerken ortamla bağımız kesiliyor, sesi alıyor sizi uzaklara götürüyor ve isterse olduğunuz yere getirmiyor sizi arındırıyor. Çizgisini bozmadan yoluna devam etti, bir rap furyasıyla popüler olmadı. O yüreğindekileri hissederek melodilere dökerek popüler oldu. İyi ki de popüler oldu, nice güzel hit şarkılar duyacağız ondan!