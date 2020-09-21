Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 24
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1087
ALTIN
466.829
DOLAR
7.6113
STERLİN
9.7605
EURO
8.9364
Dağcılardan Erciyes Dağı'na Gaziler Günü tırmanışı
Dağcılardan Erciyes Dağı'na Gaziler Günü...
Astronomi meraklıları 26 Eylül’de buluşuyor
Astronomi meraklıları 26 Eylül’de buluşuyor
Altın Portakal'da uluslararası yarışma heyecanı başladı
Altın Portakal'da uluslararası yarışma heyecanı...
Galatasaray ruhunu sahaya yansıtan isim Arda Turan
Galatasaray ruhunu sahaya yansıtan isim...
Marmaris'e WRC'de tam not
Marmaris'e WRC'de tam not
İş fırsatları için hemen tıkla!

YAZIN SON HİTİ: TUĞÇE KANDEMİR KÖRDÜĞÜM

Müzik magazin yazarı Hakan Kanburoğlu Tuğçe Kandemir Kördüğüm şarkısını değerlendirdi.

21 Eylül 2020 Pazartesi 17:23
15 Okunma
YAZIN SON HİTİ: TUĞÇE KANDEMİR KÖRDÜĞÜM

Şarkıyla ilgili Hakan Kanburoğlu’nun yazısından kısım:
Özkan Meydan & Alican Özbuğutu "808" adlı albümünün ilk single çalışması Tuğçe Kandemir ''Kördüğüm'', Dijital Meydan etiketiyle yayımlandı. Ekipteki isimlere bakıyorum ve hepsi pırıl pırıl genç yetenekler. Bu genç yeteneklerin en güzel yanları ya da yetenekleri ise üretken olmaları. Aramıza katılalı 3 yıl oldu sayısız hit şarkı çıkardılar. Bu genç yetenekler magazin basınından beslenmedi, gönüllerine güvendiler ve gerçekten müzik ürettiler. Sonuç ortada. Başarıdan başarıya koşanların buluştuğu şarkının kötü olması beklenir miydi? Asla. Tuğçe’nin sesini dinledikçe ferahlıyorum ve nağmeleriyle huzura eriyorum. Bu şarkıyı her dinleyişimde başımı alıp gidesim geliyor ve ferahlayasım geliyor. Kliplerinde yapaylık yok ama doğallık çok. Onu dinlerken ortamla bağımız kesiliyor, sesi alıyor sizi uzaklara götürüyor ve isterse olduğunuz yere getirmiyor sizi arındırıyor. Çizgisini bozmadan yoluna devam etti, bir rap furyasıyla popüler olmadı. O yüreğindekileri hissederek melodilere dökerek popüler oldu. İyi ki de popüler oldu, nice güzel hit şarkılar duyacağız ondan!

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 21.09.2020 17:27
Anahtar Kelimeler:
özkan MeydanAlican özbuğutuSingleTuğçe KandemirKördüğümMüzikDijital
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İŞLETMECİ MURAT ZOR: Mesafemiz farklı eğlencemiz aynı
İŞLETMECİ MURAT ZOR: Mesafemiz farklı eğlencemiz aynı
Selçuk Kılıç bir ilke imza attı
Selçuk Kılıç bir ilke imza attı
SELÇUK KILIÇ BİR İLKE İMZA ATTI
SELÇUK KILIÇ BİR İLKE İMZA ATTI
ARTİSTA ORKESTRA 
ARTİSTA ORKESTRA 
ANIL YÜLEK “YAZLIK” ADLI SINGLE ÇALIŞMASIYLA TÜM DİJİTAL PLATFORMLARDA
ANIL YÜLEK “YAZLIK” ADLI SINGLE ÇALIŞMASIYLA TÜM DİJİTAL PLATFORMLARDA
Karantinada ‘AŞK’a geldi
Karantinada ‘AŞK’a geldi
Süpervizör Soner Arıca’dan Tam Destek
Süpervizör Soner Arıca’dan Tam Destek
Aydilge’den Sezen Aksu’ya Gönderme ‘‘Bir Kedim Var’’
Aydilge’den Sezen Aksu’ya Gönderme ‘‘Bir Kedim Var’’
Single’a Özel Kapak
Single’a Özel Kapak

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans