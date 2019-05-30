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Yazın albümü Doğulu’dan Geldi

Türkiye’nin önde gelen aranjörlerinden Ozan Doğulu, uzun süredir üzerinde çalıştığı, rekorlar kıran 130 BPM serisinin yenisi, Kreşendo albümünü müzikseverler ile buluşturmaya hazırlanıyor.

Yazın albümü Doğulu’dan Geldi

Türkiye’nin önde gelen aranjörlerinden Ozan Doğulu, uzun süredir üzerinde çalıştığı, rekorlar kıran 130 BPM serisinin yenisi, Kreşendo albümünü müzikseverler ile buluşturmaya hazırlanıyor.

30 Mayıs 2019 Perşembe 14:22
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Yazın albümü Doğulu’dan Geldi

İSTANBUL- İmza attığı her projesiyle büyük başarı yakalayan Ozan Doğulu, 13 şarkının ve sürpriz isimlerin yer aldığı albümde, duyguları harekete geçiren hitleriyle bu yaz herkesi coşturacak. Bir müzik eserinde seslerin daha da güçleneceğini belirten hareket anlamına gelen, günlük hayatta ise olayın ses getireceği manasında kullanılan “Kreşendo” albümün adı gibi yaza damgasını vuracak parçalardan oluşuyor.

Ön siparişe çıkan albüm, 17 Haziran tarihinde dijital platformlarda ve müzik marketlerde yerini alacak. 

Ünlü isimler, sürpriz düetler, hit parçalar bu albümde!

Ozan Doğulu, Süperstar Ajda Pekkan ile muhteşem bir şarkıya imza atarken, albümde yeni neslin popüler oyuncuları Kubilay Aka, Ceylan Ertem ile yapğtığı “Çukur Benim” düeti ve Baran Bölükbaşı “Dedikodu” parçalarıyla ile müzikseverlerin karşısına çıkıyor.

Ozan Doğulu’ya albümünde, Emrah, Simge Sağın, Buray, Aydın Kurtoğlu, Ceylan Ertem, Hera, Serkan Kaya, Cem Belevi, Bahadır Tatlıöz, Bilge Nihan gibi ünlü isimler eşlik ediyor.

Haber: Elif Hayvalı

Önce Vatan Gazetesi

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