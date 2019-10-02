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Yaşlılara sazlı sözlü kahvaltı

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

Yaşlılara sazlı sözlü kahvaltı

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

02 Ekim 2019 Çarşamba 18:57
6 Okunma
Yaşlılara sazlı sözlü kahvaltı

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

1 Ekim Yaşlılar Günü dolayısıyla Onur Marketler bünyesinde sosyal sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiren Ayşe Hatun Özen Eğitim ve Dayanışma Vakfı tarafından kahvaltı etkinliği düzenlendi. Küçükçekmece sahilinde yapılan etkinlikte Olgunyaş Huzurevi’nde kalan değerli büyüklerimiz bir araya geldi. Huzurevi’nin asırlık çınarları, “Yılda bir de olsa hatırlanmak güzel” mesajı verdi. Küçükçekmece sahilinde düzenlenen kahvaltı etkinliğine Türk Sanat Müziği Sanatçısı Sevil Güngör, Udi Süha Söylemezoğlu’na eşlik ederek sazlı sözlü bir gün geçirdikleri organizasyona Temel ve Dursun İstanbul’da filminin yapımcısı, yönetmeni İhsan Taş, Gazeteci Kamil Hizer, AHEV Vakıf Müdürü İsa Ük ile huzurevi yetkileri katıldı. 

Duygusal anlar yaşandı

Ud eşliğinde söylenen şarkılar huzurevi sakinlerine kimi zaman neşeli kimi zaman ise duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Bir huzurevi sakini ise kendi yazıp okuduğu şiirlerle ve söylediği şarkılarla etkinliğe renk kattı. Keyifli geçen kahvaltı boyunca huzurevi sakinleri hem anılarını paylaştı hem unutulmaktan yakındı. “Hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Tek isteğimiz unutulmamak. Yılda bir de olsa hatırlanmak güzel. Tek talebimiz var, yanımızda olun yeter” diyerek kendileri için düzenlenen etkinlik için teşekkür ettiler.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
YaşlılarKahvaltı
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