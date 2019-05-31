Yaşar İpek'ten Yeni Şarkı



İSTANBUL- Yaşar İpek akustik severlerini de düşünüp şarkının aynı zamanda akustik versiyonunu da yayınlıyor. “Unutulmaz” ın sözü ve müziği Soner Sarıkabadayı imzası taşırken, şarkının düzenlemesi Osman Çetin’e akustik versiyonunun ise düzenlemesi Erdem Kınay’a ait. PDND Müzik etiketiyle yayınlanacak olan şarkının mix & mastering işleminde ise Tarık Ceran’ın ismini görüyoruz. Yönetmenliğini Coşkun Turgut’un yaptığı Kapadokya’da çekilen klipte ünlü şarkıcının styling’ini eşi Seren Serengil yaptı.

HABER: Elif Hayvalı