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Yarın hayalini gerçekleştirecek

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

10 Şubat 2021 Çarşamba 16:27
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Yarın hayalini gerçekleştirecek

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Artık zamanı geldi...

Bu sözler anlatıyor ''Mum Gibi'' projesini. Çocukluk yıllarında çıktığı müzik yolculuğunda 1987'de profesyonel olarak ilk sahnesini aldı. Hayatında müzikten başka bir şeye yer vermeyen İzmirli sanatçı Mücahit Yalçın ÖZTÜFEKÇİ, 1992 yılında girdiği Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuarı’nı derece ile bitirdi.  Ardından Dokuz Eylül Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı ve İstanbul Üniversitesi'nde doktorasını tamamladı. Ancak müziğe ilk başladığı günden itibaren hayalinde olan bir albüm yapmak ve insanların gönüllerine hitap etmekti. 2020 yılında bu hayalini gerçeğe çevirme adına bir single yapma kararı alan sanatçı o dönemde yolu Kerem ŞİRİN ve Ahmet GÜLÜMSER ile kesişti. Söz ve müziği Kerem ŞİRİN'e ait olan ''Mum Gibi'' adlı parça için Ekim ayında stüdyoya girdi ve 12 Şubat 2021 (Yarın) tarihinde bütün dijital platformlarda yayında olacak tekli çalışmasını müzik severlere sunuyor. Alaçatı'da çektiği klibi ve teklisi için12 Şubat'ı iple çeken sanatçı Yalçın ismi ile yayınlanacağı şarkının heyecanı içinde.

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Anahtar Kelimeler:
Mücahit Yalçın ÖZTÜFEKÇİDokuz Eylül ÜniversitesiMum GibiEge üniversitesi
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