"Yarım Asrı Devirenler” kitabının lansmanı yapıldı

HABER: DİNÇER KARACALAR

Kitapta yer alan Hülya Koçyiğit, Serpil Tamur, Cengiz-Fatma Kurtoğlu, Engin Çağlar-Filiz Vural’ın yanı sıra Esra Erol, Zeynep Mansur, Saruhan Hünel, Jessica May, Çetin Altay, Aslı Turanlı, Fulin, Demet Şener, Sera Tokdemir, Tuğba Özerk, Nihan Günay, Deniz Hiracan, Polat Yağcı, Emel Yıldırım, Merve Özbey, Didem Uzel, İlay Erkök gibi alanlarında başarılı onlarca ismin katıldığı lansman davetinde

keyifli anlar yaşandı. Gelen konuklar tek tek Merve Yurtyapan Bozkurt’u tebrik ederek kitap hakkında da düşüncelerini anlattılar.

İlişkilerinde yarım asrı geride bırakan 7 ünlü çiftin mutlu birlikteliklerin anlattığı, “Yarım Asrı Devirenler” kitabı için;

Hülya Koçyiğit “Evlenmeye karar vermek çok zordu ama karşına çıkan insan çok önemli. Benim gençlere ve yeni evlenen çiftlere tavsiyem egodan uzak olsunlar. Yapıcı eleştiriler yapsınlar. Evlilik ömür boyu sürecek bir dostluk, yandaşlık, bir olmak demek. Hayatı sevgiyle saygıyla paylaşmak demek. 54 sene olmuş bir bakmışsınız. Rakamı telaffuz edince ne kadar çok olduğunu anlıyorum artık. Bütün genç kadınlara en az benim kadar şanslı olmalarını diliyorum” dedi. Kitaptaki kendi bölümünü okumak için sabırsızlanan Koçyiğit, “Bu gece hemen bitireceğim. Ama önce kendi bölümümden başlayacağım“ dedi.

Esra Erol, “İnsanların böyle bir işarete çok ihtiyacı var. Bu kitap bu dönem için çok iyi bir tercih“ dedi.

Cengiz – Fatma Kurtoğlu, “50 yılı devirdik. Sağlığımızla huzurumuzla ve en önemlisi torunlarımızla birlikte. Bunun formülü saygı ve güven başka bir şey yok. Merve hanıma da çok teşekkür ederiz bu güzel kitapta bize de yer verdiği için. Biz Fatma hanımla ortaokul yıllarında tanıştık aşık olduk. Bu aşkın hikayesi 1969 da başladı. O günden beri kol kolayız” dedi. Kitabı yazarken hiçbir planlama ya da önceden soruları görme gibi bir şeyler olmadı diyen Cengiz Kurtoğlu, yarım asırlık evliliğinin doğal ve spontene anlattığını söyledi. “Hiç planlama yapmadık kitap yazılırken hep doğaçlama ve doğal hallerimiz oldu. Bizim aşkımız tam bir roman. Parçalanmış ailelerin çocuklarıyız biz. Aslında o parçalanma bizim için referans oldu” dedi.

Serpil Tamur, “Gençler sabırlı olsunlar. Saygıyı eksik etmesinler. Birbirlerini desteklesinler. Eşim Uygur benim tüm oyunlarımı izler, işimde beni çok destekler” diye konuştu. Engin Çağlar-Filiz Vural çifti ise “Uzun yıllardır aynı sevgi saygıyla evliliğimizi sürdürüyoruz. Birbirimizin işlerine saygı duyduk. Kitapta da tanışma hikayemizden bugüne kadar yaşadığımız özel anıları paylaştık” dedi.

Demet Şener, “Merve’nin bu kitabı yazdığının duyduğumda tebrik ettim. Bu kitabın çok özel bir konusu var umarım satışı bol olur” dedi. Özel hayatıyla ilgili de konuşana Şener’den iddialı ifadeler geldi. “45 yaşındayım hala defilelere çıkıyorum hatta geçen Defne Samyeli’nin kızlarıyla birlikte podyuma çıktım. Yeni jenerasyon çok başarılı, bizim zamanımız gibi değil. Eskiden bir günde 3 defile yapardık ama şimdi öyle değil haftada bir ayda bir nerdeyse. Umarım sektör yeniden o günlerine döner” dedi.

Tuğba Özerk “Kitabı okumak için sabırsızlanıyorum. Yarım asırlık aşkları dinlemek okumak izlemek her zaman bende heyecan uyandırır” dedi. Sözlerine iddialı açıklamalarla devam eden Özerk, “Yeni şarkılar geliyor hepsi de bana ait olacak 100 tane bestem var. Herkes de görsün nasıl şarkı söylediğimi. Son dönemde şarkıları beğeniyorum ama şarkıcıları beğenmiyorum. Şarkıların hakkını veremiyorlar. Öncelikle iyi İngilizce bilmiyorsan. Aleyna yapmış ama o İngilizceyle olmaz. Aleyna’nın en az 25 yaşına gelene kadar çok dikkate almamak lazım. Gerçekten Amerika'ya hitap etmek istiyorsa o iş çok zor. Tamamen Amerika'ya oynamaya çok gücü yetmez” dedi. Demet Akalın’ın da yeni jenerasyon hakkında yaptığı eleştiriler hatırlatıldığında “Demet yapar öyle çok takmayalım onu” diyerek tepki gösterdi.

İlişkilerinde yarım asrı geride bırakan 7 ünlü çift, mutlu birlikteliklerini gazeteci Merve Yurtyapan Bozkurt’a anlattı. Cengiz-Fatma Kurtoğlu, Cüneyt Arkın-Betül Cüreklibatır, Engin Çağlar-Filiz Vural, Güzin-Erdal Özyağcılar, Hülya Koçyiğit-Selim Soydan, Serpil-Uygur Tamur ve Tamer-Rukiye Yiğit’in yer aldığı Yarım Asrı Devirenler adlı kitap Sahi Kitap etiketiyle raflardaki yerini aldı.