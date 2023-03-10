Yardım İçin Buluştular!

HABER: DİNÇER KARACALAR



Etiler Papermoon’da yenilen yemek sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gedik, dernek olarak deprem bölgesinde bir çok hayvan kurtardıkları ve tedavilerini üstenip sahiplendirdiklerini belirtti..



Gedik, Haçiko Derneği olarak deprem sonrası yapmış olduğu yardım çağrılarının yanıt bulduğunu belirterek, “ Sivil toplum kuruluşlarına destek olun yardım edin bizim de sahada yaptığımız çok şey var. Depremin olduğu ilk günden beri Haçiko olarak sahadayız. Hem insanlar hemde hayvanlar İçin çalışmalarımızı sürdürdük. Hep yardım çağrısında bulunduk. Bu çağrı ne mutlu ki güzel bir yere ulaştı. Bir çok sosyal sorumluluk projesinde yer alan sevgili iş insanı Hakan Cengiz aradı ve ben hayvanlarla ilgili içinde bir proje yapmak istiyorum. Ve bunu Haçiko ile birlikte yapmak istiyorum dedi. Beni çok mutlu etti bu çağrısı. Yemekte buluştuk. Çok güzel proje, bir kerelik, bir defalık değil, bir aylık değil çok uzun soluklu hayvan hakları ile ilgili gündemi de damga vuracak bir proje için anlaşma sağladık” dedi.

