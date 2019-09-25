‘Yaratan Kadınlar’ Ankara’da buluştu

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Aldıkları ‘‘ YILIN SOSYAL SORUMLULUK ÖDÜLÜ’’ ile Dahada Güçlendiklerini söyleyen Ankara’nın ‘‘YARATAN KADINLAR’’projesinin sonuncusu geçtiğimiz gün Karum Avm Çim Alanında buluştu. 6 Yıl önce Ankara sevdalısı iki kafadar kadın Burcu Şenkal ve Gonca Güzeloğlu, çalışan, üreten, tasarım yapan kadınları bir araya getirerek gerçekleştirdikleri, Yaratan Kadınlar projesi‘ her defasında Çığ gibi büyüyerek Ankara’nın sınırlarını zorlayan projeye girişler ücretsiz.

2013 yılında çalışan üreten tasarım yapan kadınların bir araya getirilmesi ile hayata geçen Yaratan Kadınlar Sosyal Sorumluluk projesi aslında kadınların el ele verdiği zaman neler yapabileceklerinin en güzel örneği. Bu iki kafadar kadın, gençliklerinin en güzel zamanlarını geçirdikleri Ankara Çankaya’da oturup biz kadınlar için ne yapabiliriz sorusuna kafa patlatıp yaratan üreten kadınları bir araya toplama fikrini bulmuşlar. Kendi işlerinden fırsat yaratarak bu projeyi oluşturmak için öz veri ile çalışarak çevrelerinde; ‘olmaz bu iş, çok zor bir proje’ laflarına kulaklarını tıkayıp yollarına devam etmişler. Aldığı ödüllerle daha da güçlenen Yaratan Kadınlar alışveriş sosyal sorumluluk projesi bu yılın en son açık hava organizasyonu,nu Era Anka Gayrimenkul ana sponsorluğunda gerçekleştirildi. Ankara,lıların favori sanatçısı Murat Bulgak Konseri ile açık hava çim alanda yaza veda eden olan bu proje yepyeni organizasyonlarla kış mevsiminde Ankaralılarla tekrar buluşacaklar.