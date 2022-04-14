Yaramız Eksilmiyor Zirveye Yerleşti

HABER: DİNÇER KARACALAR

Yaptığı hit çalışmalarla adından sıkça söz ettiren Doğuş, “Yaramız Eksilmiyor” isimli yeni şarkısını DaaX Production etiketiyle tüm dijital platformlardan müzik severlerin beğenisine sundu.Yayınlandığı andan itibaren büyük ilgi gören şarkı,binlerce beğeni ve yorum alırken,İtunes başta olmak üzere bir çok dijital platformda 1 numaraya yükselerek zirveye oturdu.Trendlerdeki yerinide alan “Yaramız Eksilmiyor” isimli şarkının klibi Kuşadası’nda çekilirken yönetmen koltuğunda Recep Yenigün yer aldı.Doğuş’a klip’te mekanda bulunan kadın hayranlarıda eşlik etti.