Yapı Kredi’nin Yeni Reklam Yüzü Neslihan Maltepe oldu

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Reklam camiasının bir numaralı ve en kıymetli yönetmenlerinden Bahadır Karataş’ın yönetmenliğini yaptığı ve şu sıralar televizyon ve internette sıkça yayınlanmakta olan toplumun her kesimi tarafından çok beğenilerek ilgiyle izlenen “Yapıkredi Reklam Filmi”nin başrol oyunculuğunu “Türkiye Güzelimiz, Oyuncu, Ödüllü Sunucu ve İletişim Eğitmeni Neslihan Maltepe” gerçekleştirdi.

USC Sinema Sanatları Okulu'na başvuran 14.000 kişi arasından ilk yüze girmeyi başaran ve mezun olduktan sonra Türkiye'ye dönen ve bugüne kadar birçok ödüllü reklam filmi yöneten ayrıca Türkiye ve dünyanın çeşitli festival ve televizyonlarında gösterilen Kazlıçeşme ve Porsuk’un Öteki Yakası” Belgesellerinin ve birçok kısa film ve reklam filminin yönetmenliğini yapan Bahadır Karataş; 2009 yılında ise ilk sinema filmi Usta'yı yönetmişti.

Birçok önemli markanın reklam filmlerinin yönetmenliğini yapan Bahadır Hoca olarak reklam sektöründe büyük sevgi ve saygı duyulan değerli yönetmenin yeni çektiği “Yapıkredi Reklam Filmi”nin başrolünü oynayan “Türkiye Güzeli, Oyuncu ve Ödüllü Sunucu Neslihan Maltepe”; “Bahadır Karataş gibi değerli bir yönetmen ve Türkiye’nin en kıymetli bankalarından “Yapıkredi” gibi değerli bir markanın önemli ve büyük bir reklam filminde kendisiyle birlikte çalıştığım için büyük mutluluk duyduğumu belirtmek isterim. Kendisi reklam camiasının bir numaralı ve en kıymetli yönetmenlerinden... Onunla ve böyle değerli ve büyük bir marka ile çalışmak büyük onur” dedi. Çekimler sırasında çok keyifli dakikalar geçirdiklerini belirten “Türkiye Güzeli, Oyuncu Neslihan Maltepe”; oyunculuğu çok sevdiğini ve bu sezon güzel bir dizi ve sinema filminde etkileyici bir karakteri canlandırmaya sıcak baktığını, şu anda bu yönde gelen teklifleri değerlendirdiğini söyledi. Bu sezon yayınlanan “Yasak Elma, Sol Yanım ve Sadakatsiz” dizilerini beğendiğini söyleyen tescilli güzelimiz; bu dizilerde etkileyici karakterlerden birini canlandırmak isteyeceğini de ekledi.