YALI ÇAPKINI'NA MİNE TUGAY BOMBASI

HABER: AZİZ KARATAŞ

Yalı Çapkını dizisi oyuncu kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Emre Altuğ ile Gözde Kansu'nun oynadıkları karakterlerin hikayesini derinden etkileyecek bir transfer gerçekleşecek. Mine Tugay, Emre Altuğ'un oynadığı karakterin eski sevgilisi olarak Yalı Çapkını'nadahil olacak. Mine Tugay'ın gelişi ile dizide dengeler de değişecek.

Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in başrollerinde yer aldıkları ve aldığı reytingler ile bu sezona damgasını vuran Yalı Çapkını dizisinde kadro büyümeye devam ediyor. Emre Altuğ'un oynadığı Orhan ve Gözde Kansu'nun oynadığı Gülgün karakterine yepyeni bir hikaye yazılıyor. Başarılı oyuncu Mine Tugay, Defne karakteri ile Yalı Çapkını kadrosuna dahil oluyor.