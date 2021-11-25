YALÇIN ÇOBAN YENİ STARINI BULDU

DİNÇER KARACALAR



Yaşamını Almanya'da sürdüren Ayşenur İnam'ın başına talih kuşu kondu. Yönetmenliğini İbrahim Bülbül'ün yapacağı ve Eslem yapım adına Yalçın Çobanın yapımcılığını gerçekleştireceği sinema filmi için arayışa giren usta yapımcı aradığını gurbetçi güzelde buldu. Yeni yüzlerle büyük başarılara imza atmak en büyük hedefim diyen ünlü yapımcı Yalçın Çoban, yeni filmi için yurt içi ve yurt dışında 300 kız arasından yaptığı elemede Ayşenur İnamda karar kıldı. 300 kız arasından güzel olanı değil yetenekli olanı tercih ettik, biz güzellik yarışması veya güzel aramıyoruz vurgusunu da yaptı. Türk sinemasının bir geçiş döneminde olduğunu dile getiren Yalçın Çoban, biz sunuyoruz halkımız alıp kabul ediyor, en çok inandığım star adayı dediği Ayşenur İnam ile çekeceği film sonrası 4 film sözleşmesi daha yapacağını vurguladı.

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