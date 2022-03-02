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YAKIŞIKLI VE KARİZMATİK; ADNAN KOÇ

Geçtiğimiz hafta İstanbul'da, Kadıköy Moda'da Moda Sahne'de konser veren Adnan Koç izleyicilerini büyüledi. Herkesin sevdiği ve eşlik ettiği özel şarkılardan oluşan keyifli bir repertuar ile sevenlerinin karşısına çıkan sanatçı, sesi kadar yakışıklılığı ve karizmatik duruşu ile de ilgi odağıydı, konser bitiminde uzun süre ayakta alkışlandı.

02 Mart 2022 Çarşamba 14:33
YAKIŞIKLI VE KARİZMATİK; ADNAN KOÇ

Haber: Korcan Yiğit

Biletleri çok önceden tükenen konsere katılanlar arasında cemiyet hayatının tanınan simaları ve ünlü isimler de vardı. Ünlü Yönetmen Alper Mestçi'nin yönettiği, sevilen oyuncu Seda Oğuz'un da rol aldığı yakın zamanda vizyona giren yeni korku filmi "Mahlukat" ile oyunculukta da iddiasını sürdüren Adnan Koç zarif kişiliği ile takdir toplayan, her kesimden büyük bir dinleyici ve izleyici kitlesine sahip ender sanatçılardan biri.

Muhteşem Yüzyıl, Siccin serisi, Fatma Girik'in de başrolde olduğu Babalar ve Evlatlar gibi pek çok önemli projede rol almış başarılı oyuncu, yoğun geçen sahne ve set günleri haricinde boş zamanlarını hayır ve yardım işlerinde değerlendirmeyi bir vazife edinmiş. Sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü olarak sık sık görmeye alıştığımız Adnan Koç aynı zamanda Türkiye'yi yurt dışında başarı ile temsil eden ödüllü bir sanatçı.

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