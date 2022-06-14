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Yakışıklı Şarkıcı Burak Kalaycı Yoğun Konser Maratonunda!

14 Haziran 2022 Salı 11:38
Yakışıklı Şarkıcı Burak Kalaycı Yoğun Konser Maratonunda!

Haber: Aslan Sayım 

Yakışıklı şarkıcı Burak Kalaycı Avrupa’da sevenleriyle buluşmaya devam ediyor! Besteci, Aranjör ve Şarkıcı Burak Kalaycı 5. Single çalışması ‘Herşey Bitti’ ile tüm dijital platformlarda boy göstermeye devam ediyor. Mahsup şarkısı ile milyonlarca kişi tarafından sevilen Kalaycı Avrupa’da Gurbetçilerin en çok tercih ettiği sanatçı oldu. Kadınlar Matinesi, Düğünler ve özel konserlerde yoğun şekilde sahne alan Burak Kalaycı fırsat bulduğu her an stüdyosunda yeni projeler ve aranjeler yapmaya devam ediyor. Yakışıklı şarkıcı Burak Kalaycı 26 haziranda Belçikanın Genk şehrinde ‘Festihane’ isimli festivalde Ünlü oyuncu Burak Özçivit ve showmen Sefa Doğanay ile aynı sahneyi paylaşacak. Burak Kalaycı akustik performanslarıylada sosyal medya hesaplarından çok beğeni topluyor.

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Yakışıklı Şarkıcı Burak Kalaycı Yoğun Konser Maratonunda
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