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YAĞIZ’DAN YEPYENİ BİR ESER “ANLATAMIYORUM “

Fantezi Müziğin sevilen ismi, uzun bir aradan sonra Yağız yepyeni bir eser ile sevenlerinin karşısına çıktı. Söz ve Müziği Popçu Akın’a ait olan ve dijital platformlarda 150 milyondan fazla tıklanmaya ulaşan “Anlatamıyorum” isimli eser bir kez de Yağız yorumu ile dinleyici ile buluştu.

04 Mart 2022 Cuma 14:45
YAĞIZ’DAN YEPYENİ BİR ESER “ANLATAMIYORUM “

HABER : DİNÇER KARACALAR

Bugüne kadar Akın dışında birçok farklı sanatçı tarafından seslendirilen Fantezi eser, Yağız’ın yorumu ile müzik severler ile yeniden buluştu. Müzik dünyasında,  “Yan Deli Günlüm” isimli eser ile yerini alan sanatçı Ah Gönlüm, Ali Ayşe’yi Seviyor ve İki Elmanın Yarısı isimli eserler ile milyonların gönlüne taht kurmayı başarmıştı.

Mekânların ve düğünlerin vaz geçilmez isimlerinden birisi olan Fantezi Müzik sanatçısı Yağız’ın, “Anlatamıyorum” isimli son çalışması dijital platformlarda kısa sürede en çok beğenilenler arasına girmeyi başardı. Daha çok Halk Müziği eserleri seslendiren Yağız, “Ben bir sanatçıyım, her tarzdan eser okuyabilirim.  Bugüne kadar Halk Müziği eserleri dışında Oyun havası, Fantezi eserlerde seslendirdim. Şimdi de çok sevilen Arabesk eser Anlatamıyorum’u sevenlerimle buluşturmak istedim. Kim bilir belki bir gün de Tarkan’ın sevilen pop eserlerinden birisine kendi yorumumu katabilirim” diye konuşarak Arabesk eser  seslendirmesini açıkladı.

Önce Vatan Gazetesi

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