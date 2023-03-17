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YAĞIZ’DAN ANLAMLI ZİYARET

Ünlü Sanatçı Yağız, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman’da bulunan ve enkaz altında hayatını kaybeden KKTC’li voleybol takımı öğrencilerinin mezarlığını ziyaret etti.

17 Mart 2023 Cuma 11:00
YAĞIZ’DAN ANLAMLI ZİYARET

HABER: DİNÇER KARACALAR

Adıyaman'daki İsias Otel'de çoğunluğu kolej voleybol takımlarındaki öğrenciler olmak üzere 35 KKTC vatandaşı hayatını kaybetmişti.

Sanatında kattığı eserlerle adından sıkça söz ettiren Yağız, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle hayatını kaybeden KKTC’li voleybol takımı öğrencilerinin Gazimağusa mezarlığını ziyaret ederek mezarlara çiçek koydu.

“ Müzik sanatına kattığı eserlerle adından sıkça söz ettiren Yağız, “Binlerce insanımızı kaybettik üzüntümüz sonsuzdur. KKTC’den genç yavrularımız da hayatını kaybetti. Hayatlarını kaybedenlerin Ailelerine ve Tüm Sevenlerine Başsağlığı Diliyorum
şeklinde konuştu.”
 

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Anahtar Kelimeler:
YağızGazimağusa Mezarlığı
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