WOLFGANG PUCK’IN BELGESELİ DISNEY PLUS’DA EN İYİLER ARASINDA

HABER: DİNÇER KARACALAR



Belgeselde Puck’un hayallerine ulaşmak ve dünyanın en ünlü şefleri arasında yer almak için verdiği uğraşı büyüleyici, duygu yüklü ve ilham verici bir dille gözler önüne seriyor.



Wolfgang'ın dünyaca ünlü restoranı Spago, Wolfgang'ın cazibe merkezi olmasıyla birçok ünlünün uğrak yeri haline gelmiştir. Puck, yaratıcı tarzı ve yeni tarifleriyle Kaliforniya mutfağının ilgi görmesine ön ayak olarak dünyanın farklı bölgelerinde kaliteli yemek anlayışını genişleterek eşsiz reçetelerini farklı kültürlerle buluşturuyor

