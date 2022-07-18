Wolfgang Puck ve Bahadır Abul’dan Spago'ya özel lezzetler

HABER: DİNÇER KARACALAR

Wolfgang Puck ve Şef Bahadır Abul’un Spago lezzetseverleri için beraber oluşturdukları yaratıcı tatlar içeren özel tadım menüsünde; Osietra Havyar’lı Mercan Cevice, ballı havuç ve nane yağı ile servise sunulan Tavada Kızarmış Kalkan, muhammara ve közlenmiş patlıcanla servis edilen Kuzu Pirzola menünün spesiyalleri arasında yer alıyor. Misafirler, birçok farklı damak zevkini şenlendirecek olan bu tadım menüsünü bir ay boyunca tatmaya devam ediyor olacaklar. Çiftlikten masaya felsefesiyle en taze malzemelerle hazırlanan bu özel menüyü, Spago’nun muhteşem manzaralı terasında tatmak için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın.

