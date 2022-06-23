HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Öyle Bir Geçer Zamanki isimli dizide Caroline karakterine can vererek büyük bir üne kavuşan Alman asıllı oyuncu Wilma Elles, evleniyor mu? Bu iddia, Elles’in yakın dostu ses sanatçısı ve yazar Onur Akay’dan geldi. Akay’ın kaleme aldığı yazısında evlilikten bahsetmesi de dikkat çekti.Keman sanatçısı Talat Er’in "Can Veririm Senin İçin" isimli yeni şarkısının klibinde rol alan Wilma Elles’in, çekimlerde aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.Okyanus isimli bestesi ile tanınan Er’in Elles’le büyük bir aşk yaşadığına dikkat çeken Onur Akay, şu ifadeleri kullandı:“Wilma Elles uzun yıllar sonra bana dedi ki: “Onur, ben Talat’ın ilham perisi oldum, sana çok teşekkür ediyorum.” Talat’la konuşunca ise keman virtüözümüzü, yollardaki ‘Elektrik Direği’ne benzettim… Bu yazımda aşkın tarifini iki kelime ile yapmaya çalıştım. “Elektrik Direği”… 2022 yılında Wilma Elles ve Talat Er’in yaşadığı bu büyük aşka şahit olmak çok güzeldi. Darısı, evlenirlerse nikâh şahitliğine olsun…”

Wilma Elles, 2011 yılında iş adamı Kerem Göğüş ile imam nikâhı ile evlenmişti ve çiftin 2015 yılında ikizleri olmuştu.

TRT sanatçısı Ayfer Er’le ilk evliliğini yapan Talat Er’in, bu evlilikten Okyanus isimli bir kızı olmuştu. Er, kendi yönettiği korosunun üyelerinden bir bankada yönetici olarak çalışmakta olan Nergis Kılıç’a, sahnede ve kendi müziği eşliğinde “Benimle Evlenir misin?” diye sormuş ve evet cevabını alınca, 2. evliliğini yapmış ve daha sonra boşanmıştı.