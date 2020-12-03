Wilma ELLES & Atakan TAŞUR’dan Aksiyon Filmlerini Aratmayan Reklam 

İSTANBUL

FUNDA AKOSMAN ERMAN

Ünlü oyuncu Wilma Elles'in rol aldığı reklam filminin çekimleri geçtiğimiz günlerde tamamlandı.

Çekimlerde kırmızı tek parça elbise giyen Elles, aksiyon sahnelerindeki performansıyla nefes kesti.

Versage'nin reklamında oynayan Elles, koşuyor, zıplıyor, havada uçup tekmeler savuruyor.

Wilma ELLES’ e eşlik eden Atakan TAŞUR’ ise Wilma ELLES’ tarafından kurtarılıyor.

Zeki SİNCAR Produksiyon tarafından çekilen Versage markasının reklam çekimleri aksiyon filmlerini aratmıyor.