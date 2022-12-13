WİLMA ELLES 8. KHAJURAHO İNTERNATİONAL FİLM FESTİVALİNDE RÜZGAR GİBİ ESTİ

HABER: AV. MEHMET ŞAH ÇELİK

Ünlü oyuncu Wilma Elles uluslararası işleri imza atmaya devam ediyor. Elles Almanya, Fransa ve Amerika’da başarılı projelerde yer alırken. Son Amerikan filmi " Silvercarnation ' Oscar akademi’ den aday aday olarak gösterildi.

Khajuraho İnternational Film festivalin de Wilma Elles Eyalet Başkanı Gouvernor’ dan (72 Milyon vatandaşı temsil eden) bir onur ödülü aldı. Elles, ayrıca geceye muhteşem sahne şovu damga vurdu. Hindistan dansı yaparak festivale katılan 40.000 seyirciyi kendisine hayran bıraktı. Başarılı sahne performansından sonra seyirci tarafından uzun bir süre ayakta alkışlanan Wilma Elles büyük bir ilgi odağı oldu. Wilma Elles, Hindistan’ nın ulusal ve yerel basınında kendisine geniş yer verildi. Alman-Türk oyuncu olarak arka arkaya üç gün boyunca gazete, dergi ve televizyonlarda yer aldı.

Elles festivalde birçok ünlü uluslararası ve Bollywood yıldızlarıyla bir araya geldi ve Yashpal Sharma’nın daha önce Cannes Film festivalinde gösterilen ve şuanda Hindistan da büyük bir Boxoffice başarı yakalayan drama filmi "Dada Lakhmi ’’ gösterimine katıldı.