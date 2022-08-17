Walusee yeni şarkısı 'Beynim Yanıyor' ile dikkat çekiyor

HABER: DİNÇER KARACALAR

Türkülere ve dillere pelesenk olmuş şarkılara yaptığı akustik yorumlarla ve coverlarla dikkat çeken Walusee, ses rengiyle de beğeni topluyor.

Son olarak kendi şarkısı olan Beynim Yanıyor'u tüm dijital platformlarda yayınlayan Walusee, resmi Youtube kanalında da şarkının klibiyle karşımıza çıktı.

Müziğin kendisi için bir yaşam biçimi olduğunun altını çizen yakışıklı şarkıcı, çok yakında yepyeni şarkılarla sevenlerinin karşınına çıkacağının müjdesini de verdi.

Walusee'nin sevenlerine bir sürprizi daha var. Azerbaycanlı şarkıcı Susanna ile çok yakında bir şarkıya imza atacaklarını söyleyen genç şarkıcı, Ağustos sonu Eylül başı gibi sürpriz şarkıyı müzikseverlerle buluşturacak.