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Vizyondan önce galası güldürdü

"Şimdi Yandık" 3 Haziran Cuma günü vizyona giriyor.

01 Haziran 2022 Çarşamba 15:52
Vizyondan önce galası güldürdü

HABER: DİNÇER KARACALAR

Yapımcılığını H. Hakan Eren’in yaptığı yönetmenliğini ve senaryosunu Onur Aldoğan’ın üstlendiği ‘Şimdi Yandık’ filminin galası Özdilek AVM’de yapıldı.

Galaya büyük ilgi

Vodvil tarzında Türkiye’de ilk kez yapılan sinema film özelliği taşıyan ‘Şimdi Yandık’ filminin gala gösterimi bol kahkahalı oldu. Yapılan toplu röportajda enerjisiyle genç oyunculara taş çıkartan Tarık Papuççuoğlu esprileriyle herkesi güldürdü. Oyuncu arkadaşlarına takılmadan edemeyen usta tiyatrocu, en çok da Esra Sönmezer’e takıldı. İkinci kez mikrofon uzatılmasıyla “Sana doyamadık” diyerek takılan usta tiyatrocu, kahkahaların havada uçmasına neden oldu.

Tarık Papuççuoğlu’dan mikrofonları devralan İrfan Kangı, “Biz tiyatrocuların hayali olan bir film çektik. Filmin tek mekanda çekilmesi her tiyatrocunun hayali. Bizim için çok kolay oldu” dedi.

Filmin oyuncularında Nazlı Tosunoğlu ve Murat Akkoyunlu tiyatro oyunları olduğu için gala gösterime gelemedi.

Oyuncular çekimlerde gülme krizine girdiklerini anlatırken aynı kahkahaları sinema salonlarına taşıdıklarını söyledi.

Filmin senaryosunu kaleme alan ve yönetmen koltuğuna da oturan Onur Aldoğan tüm oyunculara teşekkür etti. “İnanılmaz bir iş oldu. Vodvil tarzı bir komedi yaptık” diyerek herkese teşekkür etti.

Türkiye’de bir ilke imza attı

‘Şimdi Yandık’ filminin ön hazırlık süreci titizlikle yürütüldü. Teknik ekip ve donanım bakımından Hollywood standartlarında kurulan ONN Stüdyolarında çekimler 3 haftada tamamlandı.

Ersin Korkut, Tarık Pabuççuoğlu, Nazlı Tosunoğlu, Orçun Kaptan, İrfan Kangı, Murat Akkoyunlu, Uğur Serhan, Sinan Taşkan, Seda Demir ve Esra Sönmezer gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Şimdi Yandık filmi, 3 Haziran da vizyona giriyor.

 ‘Şimdi Yandık’ Hikaye

Aynı evde yaşayan 3 eski arkadaşın gün boyunca başından geçen komik olayların karşılıklı ilişkiler üzerinden anlatıldığı ve komşu, mahalleli ve akla gelmeyecek bir sürü karakterin aynı gün içinde eve gelmesiyle tımarhaneye dönen ev ortamında geçen kahkaha garantili bir durum komedisi.

Künye

Yapım: ONN Medya

Yapımcı: H. Hakan Eren 

Yönetmen ve Senarist: Onur Aldoğan

Proje Tasarım: Onur Aldoğan

Uygulayıcı Yapımcı: Özgür Yılmaz

Dağıtım: CGV Mars

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Şimdi YandıkŞimdi Yandık Film
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