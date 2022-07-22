VERDİĞİ SÖZÜ TUTTU, HAVUZA ATLADI

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Davetlilerin bir anda neye uğradığını şaşırdığı olayın sebebi ve ayrıntılarını Uzunlar şöyle anlattı.:" Çok yakın bir arkadaşımın çocuğunun sünnet düğününde sahneye çıkmıştım. Sahne öncesi düğün sahibi arkadaşıma 'Senin için sahne sonunda havuza atlayacağım' dedim. Ancak kendisi bana inanmadı ve güldü. Ben de sahneden anons ederek 'Bir Çaykaralı verdiği sözü tutar' dedim ve havuza atladım."

Ekin Uzunlar'dan Rekor Dalış

Sahne performansının hemen ardından havuza kıyafetleriyle balıklama olarak atlayan Uzunlar'ın dalışı, havuzun bir başından bir başına kadar sergilediği yüzme performansı davetlilerden alkış aldı.