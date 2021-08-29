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Vera'dan İstanbul Beşlemesi

‘Mutluluk Reklamı’, ‘Saklanır Nisan’ ve ‘Sokaklar’ gibi pek çok güçlü şarkıyı dinleyicileriyle buluşturan, 2020’de ‘Deniz Kabukları’ ve ‘Sonsuza Kadar’ ile Türkçe Rock listelerinde ilk sıraya yükselen Vera, yeni bir seri ile dinleyicilerine kavuşuyor. 'Cam Kenarı', 27 Ağustos’ta Doğan Müzik Yapım etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında.

29 Ağustos 2021 Pazar 15:18
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Vera'dan İstanbul Beşlemesi

HABER: AZİZ KARATAŞ 

Vera'nın en yenisi 'Cam Kenarı', beş bölümlük bir konsept serinin ilk parçası. Kayıtları grubun ev stüdyosunda tamamlanan, atmosferik synth’ler ve güçlü bas gitarların birleştiği parça, 70’ler rock gitarları ve 90’lar indie formlarından izler taşıyor.

 Arel Koray Nalbant (Vokal), Canberk Karademir (Davul), Mustafa Şarbak (Gitar) ve Dünyacan Yılmaz’dan (Bas Gitar) oluşan grup, ‘Cam Kenarı' ile müzikseverlerin yine dikkatini çekecek.

 Parça ile eş zamanlı yayınlanan klibin başrolünde The Actors Studio Drama School (New York) mezunu oyuncu Buket Gülbeyaz yer alıyor. Yapımcılığını Palm Film’in üstlendiği videonun yönetmeni ise yine Emir Yargın.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
VeraIstanbul BeşlemesiCam Kenarı
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