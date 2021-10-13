VE KARŞINIZDA, BURÇİN BİRBEN

KORCAN YİĞİT

İSTANBUL

Burçin Birben sahnelere geri döndü. Rober Hatemo - Çiçeğim, Ebru Gündeş - Saygılarımla, Özcan Deniz - Geçmiyor Günler, Hülya Avşar - Sevdim gibi pek çok ünlü sanatçının seslendirdiği hit şarkıları ve kendisinin seslendirdiği "Güzelsin" isimli şarkısı ile tanıdığımız başarılı Besteci, Şarkı Sözü Yazarı, Şarkıcı ve Oyuncu Burçin Birben, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da Etiler Kallavi'de sahne aldı.

Sanatçı, uzun bir aradan sonra yeniden sevenleri ile buluştu. Sahnede kendi albümlerinden de şarkılar söyleyen Burçin Birben, muhteşem enerjisi ve geniş repertuarı ile dinleyicilerine harika bir müzik ziyafeti sundu.

Pek çok yardım organizasyonunda ve sosyal sorumluluk projelerinde görmeye alıştığımız Burçin Birben, son dönemde başarılı oyunculuğu ile de dikkatleri üzerine topladı.

En son TRT ekranlarında yayınlanan "Melek" dizisinde, Mirza karakteri ile izlediğimiz Burçin Birben, gerek pandemi, gerekse yoğun set çalışması sebebi ile bir süre ara verdiği sahne çalışmalarına yeniden start verdi.

Sanatçıyı dinlemeye sanat dünyasından ve cemiyet hayatından da pek çok ünlü isim geldi. Yoğun bir konser takvimi olan ve yakında "Aman" isimli yeni single çalışması da yayınlanacak olan Burçin Birben'i sahnede izlemenizi şiddetle tavsiye ederim. Çok keyif alacaksınız.