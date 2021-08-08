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VE KARŞINIZDA, BUĞRA KARAÇAM 

Genç ve yetenekli yönetmen Buğra Karaçam Yılın En İyi Klip Yönetmeni Ödülü'ne layık görüldü.

08 Ağustos 2021 Pazar 12:48
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VE KARŞINIZDA, BUĞRA KARAÇAM 

KORCAN YİĞİT

İSTANBUL

Ödülünü Tuğba Özay ve Emre Buga'nın elinden alan ve son dönemde çektiği kliplerle bir anda tüm dikkatleri üzerine çeken başarılı yönetmen, yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleri ile de takdir topluyor. Burak King, Irmak Arıcı, Berkay, Cem Belevi, Korcan Yiğit, Burak Bulut, Kurtuluş Kuş gibi bir çok ünlü sanatçı ile çalışan Buğra Karaçam'ın şöhreti yurtdışına da taşmış durumda. Özellikle Ukrayna, Almanya, ve İngiltere'den popüler isimler klip çekimleri için Buğra Karaçam'ı tercih etmeye başladı. Ülkemizin zengin tarihi ve doğasını özgün bakış açısı ile çektiği kliplere yansıtan genç yönetmen aynı zamanda Türkiye'nin en iyi stüdyolarından Blackpine Studio'nun ve Blackpine Talent'in de sahibi. Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır sözünü doğrularcasına, Buğra 

Karaçam'ın yardımcı yönetmenliğini ve kreatif direktörlüğünü eşi Merve Karaçam yapıyor. Evlerindeki mutluluğu set ortamına da taşıyan ve profesyonelliğin yanında aile sıcaklığını da hissettiren Buğra Karaçam ile çalışmak pek çok sanatçının arzu ettiği bir şey. Tabii ki boş zamanını bulabilirseniz...

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