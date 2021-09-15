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‘Vakti miydi‘ dedi

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15 Eylül 2021 Çarşamba 16:38
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‘Vakti miydi‘ dedi

MERYEM SEVİLEN YENİ KLİBİNDE

‘‘VAKTİ MİYDİ’’ DEDİ

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Pandemiye döneminde de durmak bilmeden çalışıp yeni şarkılara imza atan güzel şarkıcı Meryem Sevilen, son çalışması olan ‘‘Vakti Miydi’’ adlı şarkısına klip çekti. Şarkının sosyal medyada dönmeye başlamasıyla birlikte yoğun bir ilgi görmesinden oldukça memnun görünen Sevilen; Pandemide  hiç boş durmadım, devamlı üretmekle vakit geçirdim. ‘‘Vakti Miydi’’ beklentimin de üstünde oldukça fazla ilgi görüyor ama yakında hayranlarımı çok sevindirecek yeni sürprizlerim var. Sahne çalışmalarından arta kalan zamanlarımı ya evde çalışarak, yada stüdyoda çalışarak değerlendiriyorum. Yoruluyorum ama okuduğum  eserlerime sevenlerimin yoğun ilgisi ile karşılığını fazlasıyla alıyorum… Dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Vakti MiydiMeryem Sevilen
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