Vahid Dinmohamadi ve Sasha’nın düzenlediği nevruz bayramı için ‘İran partisi’ büyük ilgi gördü        

HABER: HAKAN KANBUROĞLU

Nevruz bayramı için düzenlendiği partide Gayrettepe de bulunan Savage adlı gece kulübünde yoğun ilgi gördü. 10 yıldır İran’da organizasyon işi yapan Vahid Dinmohamadi İran ve Dubai’nin ünlü sanatçılarını Türkiye’ye getiriyor. “Yakında herkes bizim verdiğimiz konserleri konuşacak.” diyen organizatör ünlü DJREZAM, DJ DYNATONİC, DJ MEHRANABBASİ gibi isimlerle büyük organizasyon yapacak. Ayrıca Vahid, ‘’Türkiye bizim ikinci vatanmız, burada konser düzenlemekten çok memnunuz.” dedi.