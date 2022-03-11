Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul -1
hafif kar yağışlı
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.063,40
ALTIN
938,46
DOLAR
14,82
STERLİN
19,44
EURO
16,36
İstanbul Atlas Üniversitesi 4 Öğretim Elemanı alacak
İstanbul Atlas Üniversitesi 4...
Yeditepe Üniversitesi 3 öğretim üyesi alacak
Yeditepe Üniversitesi 3 öğretim...
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar...
Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi alacak
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı...
İş fırsatları için hemen tıkla!

USTA SANATÇIDAN "BABA" TÜRKÜ

Türk Halk Müziği'nin usta ismi Abdurrahman Delen, yeni projesiyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Usta sanatçı, 'Barış ve Kardeşlik Marşı'nın yanı sıra çocuk istismarı, şiddet gören kadınlar, sağlıkçılar, Korona ve Epilepsi hastalığı konusunda yazdığı şiir ve türkülerle sosyal sorumluluk projelerine imza atmıştı.

11 Mart 2022 Cuma 15:38
USTA SANATÇIDAN "BABA" TÜRKÜ

HABER: DİNÇER KARACALAR

Abdurrahman Delen, şimdi de söz ve müziği kendisine ait olan babalar gününe  özel  yazdığı 'Baba'   türküsü için stüdyo çalışmalarına başladığını söyledi. Yakında çıkacak olan türküsünü  sevenleriyle buluşturmak için çok heyecanlı olduğunu  dile getirdi.

Türk  halk müziğinin usta sesi olarak anılan sanatçı  Abdurrahman Delen, "Benim hayatım, nefesim, sesim her şeyim türkü. Türküsüz bir  an düşünemiyorum. Ayağım yere bastıkça türkü yazıp  bestelemeye ve okumaya devam edeceğim" dedi. 

Delen, yakın zamanda  ünlü sanatçı  Nur Ertürk ile sürpriz bir türküde düet yapacaklarını da söyledi.
 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Abdurrahman Delen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Grand Müzikten KADINLAR GÜNÜNE ÖZEL ŞARKI
Grand Müzikten KADINLAR GÜNÜNE ÖZEL ŞARKI
atv’nin Merakla Beklenen Dizisi ‘‘Adı Sevgi’’ PAZAR GÜNÜ BAŞLAYACAK
atv’nin Merakla Beklenen Dizisi ‘‘Adı Sevgi’’ PAZAR GÜNÜ BAŞLAYACAK
Bu şarkı 84 milyona armağan ‘‘SAATLER’’
Bu şarkı 84 milyona armağan ‘‘SAATLER’’
GÖNÜL DAĞI’NDA MÜZİK ZİYAFETİ
GÖNÜL DAĞI’NDA MÜZİK ZİYAFETİ
MELDA KUYUCU KILIÇ’TAN  3.ALBÜM "ACELEM VAR"
MELDA KUYUCU KILIÇ’TAN  3.ALBÜM "ACELEM VAR"
Erdal’dan 32 yıl sonra gelen gönderme
Erdal’dan 32 yıl sonra gelen gönderme
20. ÖDÜLÜNE BAKÜ'DE KAVUŞTU
20. ÖDÜLÜNE BAKÜ'DE KAVUŞTU
NİL ULUSOY’DAN YEPYENİ ŞARKI: ERKEK YA
NİL ULUSOY’DAN YEPYENİ ŞARKI: ERKEK YA
İdo Acıoğlu, yeni şarkısı "Hadi Gel Sevgilim"i tanıttı
İdo Acıoğlu, yeni şarkısı "Hadi Gel Sevgilim"i tanıttı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma