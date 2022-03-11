USTA SANATÇIDAN "BABA" TÜRKÜ

HABER: DİNÇER KARACALAR



Abdurrahman Delen, şimdi de söz ve müziği kendisine ait olan babalar gününe özel yazdığı 'Baba' türküsü için stüdyo çalışmalarına başladığını söyledi. Yakında çıkacak olan türküsünü sevenleriyle buluşturmak için çok heyecanlı olduğunu dile getirdi.



Türk halk müziğinin usta sesi olarak anılan sanatçı Abdurrahman Delen, "Benim hayatım, nefesim, sesim her şeyim türkü. Türküsüz bir an düşünemiyorum. Ayağım yere bastıkça türkü yazıp bestelemeye ve okumaya devam edeceğim" dedi.



Delen, yakın zamanda ünlü sanatçı Nur Ertürk ile sürpriz bir türküde düet yapacaklarını da söyledi.

