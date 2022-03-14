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Usta Sanatçı Mahmut Tuncer Mahmut Kızılay'ın geliyorum klipine konuk oldu

14 Mart 2022 Pazartesi 10:38
Usta Sanatçı Mahmut Tuncer Mahmut Kızılay'ın geliyorum klipine konuk oldu

Haber: Murat Uygur

Arabesk müzik sanatçısı Mahmut Kızılay’ın seslendirdiği Geliyorum isimli eser dijital platformlardaki yerini alırken, albüm için çektiği yeni klipte Mahmut Tuncer’le birlikte oynadığı klip sosyal medyada da büyük bir ilgi gördü. Sanatçı Kızılay en büyük hedefinin Yıldız Tilbe’yle ile düet yapmak olduğunu söyledi. Bugüne kadar birçok eserine klip çektiğini belirten Kızılay, Klip çekimlerini İstanbul’un’ Sarıyer ilçesinde yapan Mahmut Kızılay, Yönetmen Murat Uygur Usta Sanatçı Mahmut Tuncer’e teşekkür etti.

Daha önce Beşiktaş Spora yaptığı klipte baya ilgi görmüştü bu eserle sevenlerimizin gönüllerini fethettik. Bu eserle binlerce sevenimize ulaştık. Gösterilen yoğun ilgiden dolayı tüm sevenlerime teşekkür ederim dedi.

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