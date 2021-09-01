USTA OYUNCU DEVRİM SALTOĞLU DÜNYA EVİNE GİRDİ!

NEDRET HOTUN

BURSA

Covid-19 salgını sebebiyle az sayıda davetli kabul eden çifti, oyuncu arkadaşları; Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Özge Gürel, Devrim Evin, Mehmet Bilge Aslan ve Can Arpacı yalnız bırakmadı.

Nikah sonrası Devrim Saltoğlu ve eşi Nazlı Saltoğlu davetlileriyle beraber Beyoğlu’nda yer alan bir mekanda yemek yediler.

Devrim Saltoğlu ve eşi 5 yıl önce bir arkadaş ortamında tanıştıktan 2 yıl sonra evlilik kararı almışlar ancak pandemi nedeniyle nikahlarını 3 yıl ertelemek durumunda kalmışlardı. Çekimleri yeni sezonda Trt1’de devam edecek olan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde Rauf Denktaş’ın hikayesine hayat veren usta oyuncu, balayı için ileri bir tarihte organizasyon yapabilecek.