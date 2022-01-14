Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 5
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2,065.07
ALTIN
792.96
DOLAR
13.54
STERLİN
18.59
EURO
15.51
İstanbul Gedik Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
İstanbul Gedik Üniversitesi Araştırma...
Fenerbahçe Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak
Fenerbahçe Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
İstanbul Gelişim Üniversitesi 8 Araştırma Görevlisi alıyor
İstanbul Gelişim Üniversitesi 8...
İstanbul Üniversitesi’ne sözleşmeli personel alınacak
İstanbul Üniversitesi’ne sözleşmeli personel...
İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi alacak
İstanbul Sağlık ve Sosyal...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Uriel’e ‘Nerdesin’ teşekkürü

Seslendirdiği “Nerdesin” şarkısıyla 90’lı yıllara damga vuran Ayşen, eseri cover’layarak günümüz dinleyicileriyle yeniden buluşturan Uriel’e sürpriz bir videoyla teşekkürlerini iletti. 

14 Ocak 2022 Cuma 11:51
22 Okunma
Uriel’e ‘Nerdesin’ teşekkürü

Haber: Dinçer Karacalar



Yayınladığı cover’lara “Nerdesin” ile bir yenisini daha ekleyen Uriel, hem Türkiye’de hem de Avrupa’da büyük ses getirdi. Uriel’in başarısı, “Nerdesin”i 90’lı yıllarda seslendiren Ayşen’in de dikkatini çekti. Ayşen, sürpriz bir videoyla Uriel’e teşekkür etti.

AYŞEN: HARİKA YORUM

Avrupa’da geniş bir dinleyici kitlesi bulunan şarkıcı Yusuf Gez, geçtiğimiz günlerde İstanbul’da Ayşen’le bir araya geldi. İki başarılı isim, Uriel için sürpriz bir video hazırlayarak sosyal medyada paylaştı. O videoda Ayşen, Uriel’e şöyle seslendi: “Yıllar sonra canım Zeynep Talu’nun muhteşem sözleriyle hayat bulan ‘Nerdesin’i harika bir şekilde tekrar yorumladığın için çok mutluyum.” 

DOSTLUK MESAJLARI

Uriel, Ayşen ve Yusuf Gez arasındaki bu dayanışma takdir topladı. Üç başarılı sanatçıya sosyal medyadan tebrik mesajları yağdı. Uriel, “İşini iyi yapan müzisyenler arasında asla kıskançlık olmaz” diyerek dostluk mesajları verdi.
 

Son Güncelleme: 14.01.2022 13:30
Anahtar Kelimeler:
Uriele Nerdesin Teşekkürü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdem Kınay yeni video klibi için kamera karşısına geçti
Erdem Kınay yeni video klibi için kamera karşısına geçti
Ekin Uzunlar "Zindan" İsimli Yeni Şarkısını Müzikseverlerin Beğenisine Sundu
Ekin Uzunlar "Zindan" İsimli Yeni Şarkısını Müzikseverlerin Beğenisine Sundu
BATURALP’İN ALBÜM HABERCİSİ YENİ TEKLİSİ ‘Bİ ÖNEMİ YOK’ 14 OCAK CUMA TÜM DİJİTAL PLATFORMLARDA
BATURALP’İN ALBÜM HABERCİSİ YENİ TEKLİSİ ‘Bİ ÖNEMİ YOK’ 14 OCAK CUMA TÜM DİJİTAL PLATFORMLARDA
Dubai Çölünde Brezilya Güzeli ile Gelinlik Çekimi
Dubai Çölünde Brezilya Güzeli ile Gelinlik Çekimi
SOKAK HAYVANLARI POZ VERDİ
SOKAK HAYVANLARI POZ VERDİ
BİZİM EVDE 2 DEVRE
BİZİM EVDE 2 DEVRE
CEZAEVİNDEKİ ÇOCUKLARI SEVİNDİRDİ
CEZAEVİNDEKİ ÇOCUKLARI SEVİNDİRDİ
SANATÇI BURAK ERİM'E BİSİKLET’LE GELEN ÖDÜL
SANATÇI BURAK ERİM'E BİSİKLET’LE GELEN ÖDÜL
SAMET KURT'tan DİYAR PALA ile Sürpriz Düet Projesi!
SAMET KURT'tan DİYAR PALA ile Sürpriz Düet Projesi!

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma