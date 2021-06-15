Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 20
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1443
ALTIN
511.050
DOLAR
8.5484
STERLİN
12.0472
EURO
10.3641
27 Öğretim Üyesi Alınacak
27 Öğretim Üyesi Alınacak
10 memur alımı yapılacak
10 memur alımı yapılacak
Akademik Personel Alınacak
Akademik Personel Alınacak
Sürekli işçi kadrosuna 225 Temizlik Görelisi Alınacak
Sürekli işçi kadrosuna 225...
İstanbul Üniversitesi'nden gayrimenkul satış ihalesi
İstanbul Üniversitesi'nden gayrimenkul satış...
İş fırsatları için hemen tıkla!

URİEL SALNAİTİS TÜRKİYE’YE GELİYOR

Sezen Aksu’nun “Kaybolan Yıllar” şarkısına getirdiği yorumla müzik dünyasında dikkatleri üzerine çeken Uriel Salnaitis, yeni single’ını tamamladı. Sezen Aksu hayranı şarkıcı, bu kez usta sanatçının “Gelen Gideni Aratır” adlı eserini cover’ladı.

15 Haziran 2021 Salı 16:39
7 Okunma
URİEL SALNAİTİS TÜRKİYE’YE GELİYOR

HABER: DİNÇER KARACALAR

Müzik dünyasının ‘Minik Serçe’si Sezen Aksu’nun “Kaybolan Yıllar” şarkısını cover’layarak listeleri altüst eden Uriel Salnaitis, yeni single’ında yine usta ismin eserini yorumlamayı tercih etti. Salnaitis bu kez sözleri Sezen Aksu’ya, bestesi Hurşid Yenigün’e ait “Gelen Gideni Aratır” şarkısını seslendirdi. 

TÜRKİYE’YE GELİYOR

“Gelen Gideni Aratır” single’ı, 18 Haziran Cuma günü dijital platformlarda yayınlanacak. Yurtdışına yaşayan Uriel Salnaitis, şarkının çıkışıyla birlikte Türkiye’ye gelecek. Sanatçı, İstanbul’da iş görüşmeleri yapacak.

GÜLBEN’İN ŞARKISINI OKUYACAK

Kariyerine cover şarkılarla devam eden Uriel Salnaitis’in bir sonraki single’ında seslendireceği eser de şimdiden belli. Salnaitis, sözlerini Altan Çetin’in yazdığı, Gülben Ergen’in seslendirdiği “Masum” şarkısını yorumlayacak. 2 Ağustos’ta yayınlanacak şarkı, bu yaza damgasını vuracak.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Uriel SalnaitisSezen AksuKaybolan YıllarSingle
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan'a gönül koydu!
Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan'a gönül koydu!
 ATAKAN TAŞUR’A ULUSLARARASI PROJE ÖDÜLÜ
 ATAKAN TAŞUR’A ULUSLARARASI PROJE ÖDÜLÜ
“ÜVEY AŞKIM”IN HİKAYESİ DİNLEYENLERİ MEST EDİYOR
“ÜVEY AŞKIM”IN HİKAYESİ DİNLEYENLERİ MEST EDİYOR
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA’NIN GÜLTEN’İ SINIRLARI AŞTI!
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA’NIN GÜLTEN’İ SINIRLARI AŞTI!
URİEL SALNAİTİS TÜRKİYE’YE GELİYOR
URİEL SALNAİTİS TÜRKİYE’YE GELİYOR
Emel Sayın şokta! Selçuk Tekay'ın vefatı derinden sarstı...
Emel Sayın şokta! Selçuk Tekay'ın vefatı derinden sarstı...
ECE MUMAY YAZA PERİ’YLE GİRİYOR
ECE MUMAY YAZA PERİ’YLE GİRİYOR
Camdaki Kız'ın Cana'sı Hande Ataizi Sıkıcı bir hayatım olmadı"
Camdaki Kız'ın Cana'sı Hande Ataizi Sıkıcı bir hayatım olmadı"
ALEYNA TİLKİ’NİN HAYALİNDEKİ ERKEK: KEKO VE MAÇO
ALEYNA TİLKİ’NİN HAYALİNDEKİ ERKEK: KEKO VE MAÇO

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma